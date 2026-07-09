  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekor kırıldı! Bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaşıldı Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit Fazla yüz verirsen böyle rezil olursun! Siyonist bakan Trump’a posta koydu Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı Putin sadece Ukrayna'yı vurmuyor... Rusya bu kez Müslüman sivilleri katletti! Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım Tüm dünya ülkeleri ile kıyaslandı! İşte Türkiye nüfusunda merak edilen her şey Ticaret Bakanlığı'nın anketine göre makas kapanıyor İhracat artacak ithalat azalıyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Polisan Boya gibi önemli firmaları bünyesinde barındıran Polisan Holding'in satış süreci resmiyet kazandı. Holdingin yeni sahibi tanıdık bir isim çıktı.

#1
Foto - Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Polisan Holding’de Rekabet Kurumu onayının ardından hisse devri tamamlanırken, şirketin tepe yönetimi de yenilendi.

#2
Foto - Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX Holding BV, Polisan Holding A.Ş.'deki çoğunluk paylarının devrine yönelik işlemlerin imza ve kapanış süreçlerinin ardından tamamlandığını duyurdu.

#3
Foto - Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Buna göre Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki paylar devralınarak taraflar arasında devam eden pay devir süreci de tamamlandı. Pay devriyle bereaber CoreX Holding BV'nin iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibine dönüştü.

#4
Foto - Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Bu işlemle birlikte CoreX Holding'in liman, kimya ve maden alanlarındaki mevcut faaliyetlerinin stratejik olarak güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor. Boya faaliyetleri kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılarak satış işlemine dahil edilmedi ve Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.

#5
Foto - Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı

Nisan 2026 itibarıyla operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkullerin Bitlis ailesine devri gerçekleştirilirken Rekabet Kurumu onayının 6 Nisan 2026 tarihinde alınması ve söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben payların devri Bitlis ailesinden CoreX Ports'a tamamlandı. Devir işlemiyle, Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay devrine konu olan şirketler arasında bulundu. Yatırımcıların zorunlu pay alım teklifi sürecine dair beklentileri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde gerekli başvuruların öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!
Gündem

Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!

Ehl-i Sünnet itikadına yıllardır saygısızca eleştiriler yönelten Mustafa İslamoğlu, ‘Gelişmemiş Toplumlarda Mizah Yoktur’ başlıklı son video..
Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik gücünü ve ev sahipliği kabiliyetini bir ..
Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti
Gündem

Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in Anıtkabir’i ziyareti sırasında diz çöküp Mustafa Kemal’e saygısını gösterdiği fotoğrafı sosyal medya..
Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı
Spor

Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı

Kasımpaşa, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı’nda görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzalandığını açıkladı...
Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı
Gündem

Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yıllardır para biriktirip..
Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi
Gündem

Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi

Dünya Kupası’nın son 16 turunda oynanan olaylı Arjantin-Mısır maçına, saha içindeki gerilim kadar Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23