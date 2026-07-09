Polisan Boya resmen satıldı: Yeni sahibi herkesin tanıdığı o isim çıktı
Polisan Boya gibi önemli firmaları bünyesinde barındıran Polisan Holding'in satış süreci resmiyet kazandı. Holdingin yeni sahibi tanıdık bir isim çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polisan Boya gibi önemli firmaları bünyesinde barındıran Polisan Holding'in satış süreci resmiyet kazandı. Holdingin yeni sahibi tanıdık bir isim çıktı.
Polisan Holding’de Rekabet Kurumu onayının ardından hisse devri tamamlanırken, şirketin tepe yönetimi de yenilendi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX Holding BV, Polisan Holding A.Ş.'deki çoğunluk paylarının devrine yönelik işlemlerin imza ve kapanış süreçlerinin ardından tamamlandığını duyurdu.
Buna göre Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki paylar devralınarak taraflar arasında devam eden pay devir süreci de tamamlandı. Pay devriyle bereaber CoreX Holding BV'nin iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibine dönüştü.
Bu işlemle birlikte CoreX Holding'in liman, kimya ve maden alanlarındaki mevcut faaliyetlerinin stratejik olarak güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor. Boya faaliyetleri kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılarak satış işlemine dahil edilmedi ve Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.
Nisan 2026 itibarıyla operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkullerin Bitlis ailesine devri gerçekleştirilirken Rekabet Kurumu onayının 6 Nisan 2026 tarihinde alınması ve söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben payların devri Bitlis ailesinden CoreX Ports'a tamamlandı. Devir işlemiyle, Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay devrine konu olan şirketler arasında bulundu. Yatırımcıların zorunlu pay alım teklifi sürecine dair beklentileri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde gerekli başvuruların öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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