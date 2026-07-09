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Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

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Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

ABD'de görülen davada Donald Trump'a ödül gibi ceza verildi. Trump'ın tacizden suçlu bulunduğu Carroll davasında tazminat ödemesi yönünde karar çıktı.

#1
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın, 1990'lı yılların ortasında New York'taki bir mağazada yazar E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu ve daha sonra iftira attığı gerekçesiyle jürinin karar verdiği 5,8 milyon dolarlık tazminatın ödenmesi talimatı verdi. The Hill gazetesinin haberine göre, New York'ta federal yargıç Lewis Kaplan, Trump'ın karara itirazının reddedilmesinin ardından bu süreçte emanet hesaba aktarılan paraya ilişkin kararını açıkladı.

#2
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

Kaplan, daha önce 5 milyon dolar olan ancak mahkeme kararıyla belirlenen faiz gereği 5,8 milyon dolara çıkarılan tazminatın serbest bırakılması ve Carroll'a ödenmesi talimatını verdi.

#3
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan, The Guardian gazetesinde yaptığı açıklamada 4 yıllık sürecin ardından bu davanın kapanma zamanının geldiğini ve karara göre ödenecek paranın Carroll'a ulaşması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

Öte yandan, Trump'ın avukatları, Carroll'a ödenecek paranın, "Yüksek Mahkemeye vaktinde yapılan, itiraz talebinin yeniden incelenmesi talebi sonuçlanana kadar" emanet hesapta kalmasını istedi.

#5
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

Magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti. Trump, Carroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

#6
Foto - Türkiye'den ayrılır ayrılmaz karar açıklandı: Donald Trump'a ödül gibi ceza

Trump'ın avukatları, davayı bölge temyiz mahkemesine götürmüş ancak temyiz mahkemesi de Carroll'u haklı bulunca Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Ardından, Yüksek Mahkeme, Trump'ın, jüri kararının geçersiz sayılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

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