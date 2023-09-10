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Spor
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Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

2023-09-10 15:16:46
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Bu yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, adından sıklıkla söz ettirdi. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele edecek. Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan elde eden Galatasaray, transferde son hamleyi yine bir dünya yıldızıyla yapmak istiyor. Herkesin konuşacağı dev transferi de İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Yaz transfer dönemi boyunca Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Ndombele gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Aslan, son bombası için hazırlanıyor.

#2
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin yabancı oyuncu transferini kapattığını söylemişti.

#3
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Ancak İtalyan basını, Erden Timur'un açıklamalarının tersine Galatasaray'ın bir dünya yıldızı için bastırdığını yazdı.

#4
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

İşte o transferin gelişmeleri…

#5
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Stopandgoal'de yer alan habere göre sarı kırmızılıların, Juventus forması giyen Paul Pogba'nın transferi için girişimlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

#6
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Orta sahada yaşadığı boşluğu Ndombele ile dolduran Cimbom'un, Pogba'yı kadrosuna katmak için de yoğun ısrarına devam ettiği belirtildi.

#7
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

İtalyan devinin ise devam eden fiziksel sorunları nedeniyle 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

#8
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (A Spor)

#9
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Fransız futbolcu Paul Pogba bu sezon Juventus'ta 2 maça çıktı.

#10
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Dünyaca ünlü futbolcu geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 karşılaşmada boy göstermişti. Pogba bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

#11
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Sabah'a göre; Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Pogba'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

#12
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Pogba kariyerinde Manchester United, Le Havre ve Torcy gibi ekiplerde de ter dökmüştü.

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