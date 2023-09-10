2023-09-10 15:16:46 Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…
Bu yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, adından sıklıkla söz ettirdi. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele edecek. Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan elde eden Galatasaray, transferde son hamleyi yine bir dünya yıldızıyla yapmak istiyor. Herkesin konuşacağı dev transferi de İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…