Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Tüm dünya canlı izlemişti! 11 Eylül Belgeleri ifşa oldu

  • Tüm dünya 11 Eylül 2001'de ABD'de birkaç noktayı hedef alan terör saldırılarına canlı yayınla tanık olmuştu.

  • Günümüzde 11 Eylül saldırıları ile ilgili çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.

  • Çok sayıda kişi ABD hükümetinin, Irak ve Afganistan'ı hedef alan operasyonlarına sebep oluşturmak için bu saldırıları planladığını öne sürüyor.

  • Bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, geçtiğimiz haftalarda 11 Eylül saldırıları ile ilgisi olduğunu söylediği bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmıştı.

  • The Dark Overlord, 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül'le bağlantılı belgeleri yayınlamaya devam edeceğini söylemişti.

  • Belgeleri 4 parça halinde yayınlayacağını söyleyen ve ilk iki kısmı yayınlayan grup üçüncü seriyi de yayınladı.

  • Yayınlanan yeni belgelerde sigorta şirketlerinin oluşan hasarlar sebebiyle yaptığı 8 bin kadar yazışma yer alıyor.

  • E-postalarda sigorta şirketleri hasarlar sebebiyle yapılacak ödemeleri en aza indirgemek için çeşitli yollar aradığı görülüyor.

  • New York'taki bir avukatlık bürosunun gönderdiği e-postada Boston Logan Havalimanı'ndaki metal dedektörlerin saldırıdan önce Federal Havacılık Kurulu tarafından test edildiği ve dedektörlerin çalışmadığı bilgisine yer veriliyor.

  • Bu havalimanından kalkan American Airlines 11 ve 175 uçuşları kalkıştan 30 dakika sonra New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpmıştı.

  • E-postalarda American Airlines bünyesinde görev yapan güvenlik personelinin terör saldırıları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarından bahsediliyor.

  • Saldırıların gerçekleştiği yılın sonunda American Airlines ve Unites Airlines şirketlerinin güvenlik kusurları sebebiyle 36 milyon dolar ceza kesildiği detayına dikkat çekiliyor.

  • Yayınlanan belgeleri inceleyen kişiler dikkate değer çok fazla bilgi olmadığını söylese de detaylı incelemeleri sürdürdüklerini belirtiyor.

  • Adı ilk olarak 2016 yılında duyulan The Dark Overload bilgisayar korsanlığı ve elektronik belge hırsızlığı yapıyor.

  • Grup geçtiğimiz yıl Orange is the New Black dizisinin tüm sezonunu internete sızdırmıştı.

Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

Son Eklenen Haberler

Samsun'da kadınlar sokak ortasında kavga etti
  1. Samsun'da kadınlar sokak ortasında..
  2. Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla..
  3. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
  4. Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir..
  5. Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
  6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
  7. Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına..
  8. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
  9. Taner Öcal: “Oyuncularımız 1. Lig..
  10. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
  11. İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton..
  12. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 -..
  13. Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme..
  14. Bolu’da, 12 işçinin zehirlendiği tavuk..
  15. AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla..
  16. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden..
  17. Beyaza bürünen Ambarlı Limanı’ndaki..
  18. Işık, tarım kredi borçlarının..
  19. Lösemiye yenik düşen genç dansçı son..
  20. TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir..