Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.