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Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

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Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Eşten habersiz kredi çekilmesi, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde boşanma nedeni sayılabiliyor.

#1
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Diyarbakır'da avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekmek ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konunun her durumda boşanma sebebi sayılmadığını kaydeden Göçtürk, fakat birtakım şartların olduğunu söyledi.

#2
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Göçtürk, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir.

#3
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

#4
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

İstisnai durumlarında olduğunu belirten Göçtürk, sözlerine şöyle devam etti:

#5
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

"Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir.

#6
Foto - Evli çiftleri yakından ilgilendiren kritik karar! Eşinden habersiz bunu yapan hapı yuttu

Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."

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