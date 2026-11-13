Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor
Mali ordusunun özel kuvvetler personeli, eski Türk SAT komandolarından eğitim alıyor. Eğitimi yürüten şirket, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda çalışmalarını tanıttı. Şirketin kurucusu, eski SAT komandosu Ufuk Erdoğan verdikleri eğitimi "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade Mali ordusu için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadeleriyle anlattı.