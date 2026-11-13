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Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

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Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Mali ordusunun özel kuvvetler personeli, eski Türk SAT komandolarından eğitim alıyor. Eğitimi yürüten şirket, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda çalışmalarını tanıttı. Şirketin kurucusu, eski SAT komandosu Ufuk Erdoğan verdikleri eğitimi "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade Mali ordusu için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadeleriyle anlattı.

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Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Kendisi de eski bir SAT komandosu olan şirketin kurucusu Ufuk Erdoğan, Mali'deki çalışmalarını ve şirketin uluslararası faaliyetlerini değerlendirdi. Erdoğan, başlangıçta Türkiye'de bilinçli silah kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurdukları akademiyi, zamanla uluslararası alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

#2
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

"Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek özel akademiyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan ve çeşitli Afrika ülkelerinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.

#3
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Erdoğan, eğitmen kadrolarının Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış deneyimli askerlerden oluştuğunun altını çizerek, "Ekibimiz tamamen tecrübeli askerlerden, SAT komandolarından oluşuyor. Hepsi SAT kursunda eğitmenlik yapmış ve şu an sahada aktif olan personeli yetiştirmiş isimler" dedi.

#4
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Mali'de kara kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler personeline eğitim verdiklerini söyleyen Erdoğan, Mali'nin ordusunu yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını dile getirdi.

#5
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Eğitim programlarını Mali ordusunun ihtiyaçlarına göre hazırladıklarını anlatan Erdoğan, fiziksel hazırlık, yakın dövüş, silah kullanımı ve sahada yaralanmalara müdahale gibi farklı alanlara odaklandıklarını ifade etti.

#6
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Mali ordusuna yalnızca askeri beceriler kazandırmayı değil, uzun vadede kendi imkanlarıyla faaliyet gösterebilecekleri bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade onlar için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

#7
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

BAMEX 2026 kapsamında çeşitli ülkelerden askeri heyetlerle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, eğitim ve danışmanlık alanında yeni işbirliklerine yönelik görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

#8
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Afrika'da özel güvenlik şirketlerinden de yoğun talep aldıklarını bildiren Erdoğan, özellikle madencilik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren güvenlik firmalarıyla eğitim ve donanım ihtiyaçlarına ilişkin temaslarda bulunduklarını ifade etti.

#9
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Şirketin 2 yıldır BAMEX'in güvenlik organizasyonuna danışmanlık sağladığını söyleyen Erdoğan, fuar alanı ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin planlanmasında polis ve askeri birimlerle birlikte çalıştıklarını kaydetti.

#10
Foto - Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Erdoğan, fuar kapsamında sahada düzenlenen uygulamalı gösterilerde de Türk savunma sanayisi ürünlerinin güvenli biçimde denenmesi ve kullanılması süreçlerine eğitmenleriyle destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

ata

bu şirketler daha çok olmalı. hatta devlet teşvik kredisi, pirimi vermeli... kemal abinin ağzına sakız ettiği sadat gibiler bizim için çok önemli... bütün özendiğiniz ülkeler bunun on katını yapıyor. bazıları daha da ileri götürüp işi resmiyete vuruyor, ama içinde her türlü keş var... bakınız. fransız lejyonerler... kimlikleri bilinmez, gizlidir, toplamadır, sadece savaşırlar... ya da artık hangi konuda batıya lazımsa oraya giderler...
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