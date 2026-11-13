Eski SAT komandoları Mali özel kuvvetlerini eğitiyor

Mali ordusuna yalnızca askeri beceriler kazandırmayı değil, uzun vadede kendi imkanlarıyla faaliyet gösterebilecekleri bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade onlar için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.