Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, “Marmara Denizi’ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor. Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor. Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şuanda tüm Marmara Deniz’inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz. Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara’da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor” dedi.