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Doğa
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Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

2023-06-15 15:06:01
Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanası Maltepe sahili açıklarında böyle görüntüledi.

#1
Foto - Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor. Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul’da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi.

#2
Foto - Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor.

#3
Foto - Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Ayrıca denizanası görülmesi durumunda yakınından uzaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

#4
Foto - Tüm bölgelere yayıldı ve zehirli! İstanbul'da dev denizanası

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, “Marmara Denizi’ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor. Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor. Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şuanda tüm Marmara Deniz’inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz. Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara’da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor” dedi.

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