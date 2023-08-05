Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Salça, domates, biber veya patlıcan gibi sebzelerin suyunun çıkarılması ve koyulaştırılmasıyla elde edilen bir sos veya baharattır. Salça, Türk mutfağında ve diğer Orta Doğu, Balkan ve Akdeniz mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Salça, yemeklere renk, tat ve kıvam katmak için kullanılır. Salça yapmak için sebzeler önce yıkanır, doğranır ve kaynatılır. Sonra süzülür ve suyu ayrılır. Suyu ayrılan sebzeler, güneşte kurutulur veya ocakta kısık ateşte pişirilir. Bu işlem, sebzelerin suyunun buharlaşmasını ve salçanın koyulaşmasını sağlar. Salça, cam kavanozlara veya teneke kutulara konularak saklanabilir. Salça, çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Örneğin, salçalı köfte, salçalı makarna, salçalı pilav, salçalı fasulye, salçalı kuru patlıcan dolması gibi. Salça, ayrıca çorbalara, soslara ve salatalara da lezzet verir.