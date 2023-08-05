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Gıda
23
Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

2023-08-05 09:19:34
Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Her yemeğin içine konuluyor. Görüntüsü mest ediyor, yemeklerin lezzetini artırıyor. Tek sorunu ise çabucak bozulması. Eğer salçanız küfleniyorsa kesinlikle bu yöntemi deneyin. Aşçılar zeytinyağı tekniğini önerdi

#1
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Salça, domates, biber veya patlıcan gibi sebzelerin suyunun çıkarılması ve koyulaştırılmasıyla elde edilen bir sos veya baharattır. Salça, Türk mutfağında ve diğer Orta Doğu, Balkan ve Akdeniz mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Salça, yemeklere renk, tat ve kıvam katmak için kullanılır. Salça yapmak için sebzeler önce yıkanır, doğranır ve kaynatılır. Sonra süzülür ve suyu ayrılır. Suyu ayrılan sebzeler, güneşte kurutulur veya ocakta kısık ateşte pişirilir. Bu işlem, sebzelerin suyunun buharlaşmasını ve salçanın koyulaşmasını sağlar. Salça, cam kavanozlara veya teneke kutulara konularak saklanabilir. Salça, çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Örneğin, salçalı köfte, salçalı makarna, salçalı pilav, salçalı fasulye, salçalı kuru patlıcan dolması gibi. Salça, ayrıca çorbalara, soslara ve salatalara da lezzet verir.

#2
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

BİR KAŞIK EKLEYİN YETER *Salça, ister marketten alınsın ister evde yapılsın en hızlı bozulan ve küflenen bir besin. Yemeklerimize ve makarnalara eklediğimiz salça, mutfağımızda en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

*Salçanızı marketten aldıktan sonra mutlaka bu tekniği uygulayın. Kapağı açın ve her kullanım sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin.

#4
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

*Zeytinyağı salçanın ömrünü uzatacaktır. Aldığınız 1 kilogramlık salça 1 haftada küfleniyorsa en az 3 ay geçse bile küflenmeyecektir.

#5
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN NE YAPILIR? Salça, yemeklerin lezzetini artırmak için sıkça kullanılan bir malzemedir. Ancak salçayı uzun süre saklamak isteyenler, küflenme sorunuyla karşılaşabilirler. Küflenme, salçanın bozulmasına ve sağlığa zararlı olmasına neden olur. Peki, salçanın küflenmemesi için ne yapılabilir? İşte size bazı ipuçları:

#6
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

- Salçayı cam kavanozda saklayın. Cam kavanoz, salçanın hava almasını engeller ve küflenmeyi önler. Plastik kaplarda saklanan salça, daha çabuk bozulabilir.

#7
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

- Salçayı buzdolabında saklayın. Buzdolabı, salçanın tazeliğini korur ve küf oluşumunu yavaşlatır. Oda sıcaklığında saklanan salça, daha çabuk küflenebilir.

#8
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

- Salçayı zeytinyağıyla kaplayın. Zeytinyağı, salçanın üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve hava ile temasını keser. Böylece salça, daha uzun süre dayanabilir.

#9
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

- Salçayı tuzlayın. Tuz, salçanın nemini alır ve küf oluşumunu engeller. Salçanın üzerine bir miktar tuz serpiştirerek, daha lezzetli ve sağlıklı bir salça elde edebilirsiniz.

#10
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

BİBER SALÇASI YAPARKEN MUTLAKLA BU ADIMLARI İZLEYİN Biber salçası, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. Biber salçası, kırmızı biberlerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen koyu kıvamlı bir sosdur. Biber salçası, yemeklere renk ve tat katmak için kullanılır. Biber salçası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

#11
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

- 5 kg kırmızı biber - 1 kg tuz - 1 çay kaşığı limon tuzu - Bir miktar su

#12
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Biber salçası yapmak için izlemeniz gereken adımlar şöyledir: 1. Kırmızı biberleri yıkayın ve saplarını kesin. Biberleri küçük küçük doğrayın veya rondodan geçirin.

#13
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

2. Biberleri geniş bir tencereye alın ve üzerine tuz ve limon tuzu serpin. Tencerenin kapağını kapatın ve biberler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin.

#14
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

3. Biberler suyunu saldığında, tencerenin kapağını açın ve biberleri ara sıra karıştırarak suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

#15
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

4. Biberler suyunu çektikten sonra, biberleri cam bir kavanoza aktarın ve üzerine bir miktar su ekleyin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve güneş gören bir yere koyun.

#16
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

5. Biberleri güneşte 15-20 gün bekletin. Bu süre zarfında biberler fermente olacak ve rengi koyulaşacaktır.

#17
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

6. Biberleri güneşten aldıktan sonra, biberleri tekrar rondodan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Biber salçanız hazır.

#18
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

DOMATES SALÇASI DAHA KOLAYDIR Domates salçası, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Domates salçası, domateslerin kaynatılıp suyunun çıkarılması ve koyulaştırılmasıyla elde edilen kırmızı renkli bir macundur. Domates salçası, yemeklere renk, tat ve koku vermek için kullanılır. Domates salçası yapmak için, aşağıdaki malzemeler ve adımlar gereklidir.

#19
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Malzemeler: - 10 kg olgun domates - 1 yemek kaşığı tuz - 1 yemek kaşığı sirke

#20
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

Adımlar: 1. Domatesleri yıkayın ve saplarını kesin. Küçük küçük doğrayın veya rendeleyin. 2. Domatesleri büyük bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Arada karıştırarak, domatesler suyunu salana kadar pişirin.

#21
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

3. Domatesleri süzgeçten geçirerek, kabuklarını ve çekirdeklerini ayırın. Elde ettiğiniz domates suyunu tekrar tencereye alın. 4. Tuz ve sirkeyi ekleyin ve kısık ateşte, karıştırarak, domates suyu koyulaşıp macun kıvamına gelene kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 3-4 saat sürebilir.

#22
Foto - Tüm aşçıların önerisi! 1 kaşığı bile salçadaki küfü yok ediyor

5. Domates salçasını cam kavanozlara doldurun ve sıcakken kapaklarını sıkıca kapatın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. 6. Domates salçasını istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz.

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