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C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu Ticaret Bakanlığı’ndan 152 işletmeye dev ceza Çoğu kişi bilmiyor! Sadece yoğurda 1 kaşık eklemek yetiyor: En faydalı protein, omega-3 deposu Hemen bunu yapın: Ne muz ne elma... İshale karşı okaliptüs detayı şaşırttı Hadi kahve içelim hayal mi oluyo? Dışarıda kahve fiyatları uçtu!
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Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

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Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

CHP kökenli Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin karıştığı uluslararası dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında şok detaylar gün yüzüne çıktı. 100 milyon Euroluk banka blokesi krizinin ardında 5 milyon dolarlık lüks yata ödeme yapmadan el koyan Sarıgül ailesinin, mağdurları "Biz emanetçiyiz, kimseden malına çökmeyiz" diyerek dolandırdığı ve eski eş Aylin Kotil'i adli süreçlerden kaçırma planları yaptığı adli raporlarla belgelendi.

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#1
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

Siyaset ve iş dünyasını sarsan uluslararası kara para aklama skandalında Sarıgül ailesinin kirli ilişkileri ve uyguladıkları nitelikli vurgun taktikleri savcılık dosyasına girdi. Alman iş insanlarının şikayetiyle başlayan ve Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in gözaltına alındığı, Emir Sarıgül'ün ise firari olarak arandığı dev soruşturmada teknik takibe takılan ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

Kara para aklama soruşturmasına giren ses kayıtları, Mustafa Sarıgül'ün Göcek'teki 5 milyon dolarlık lüks yata mülkiyeti üzerine geçirmesine rağmen "Biz emanetçiyiz" diyerek çöktüğünü ortaya koydu. Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkındaki 100 milyon Euroluk banka blokesi krizinin arkasından süper lüks yat skandalı çıktı.

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Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

Gerçek değeri 32 milyon Euro olan yalı satışı kılıfıyla yurt dışından para transferi yapmaya çalışan Sarıgül ailesinin, teminat bahanesiyle devraldığı 5 milyon dolar değerindeki yata ödeme yapmadan el koyduğu belirlendi. Mustafa Sarıgül'ün mağdurlara "Biz emanetçiyiz" diyerek zaman kazandığı adli bilişim raporlarına yansıdı. Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün evinde saklandığı belirtilen Emir Sarıgül ise halen aranıyor. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu delil klasörleri ve şikayetleriyle başlayan dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, firari Emir Sarıgül'ü yakalama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeler, Göcek'te demirli 5 milyon dolar değerindeki süper lüks yat üzerinden yürütülen tehdit ve gerilim trafiğini gözler önüne serdi.

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Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

5 MİLYON DOLAR'LIK KILIF: Soruşturma dosyasında yer alan savcılık tespitlerine göre kara para çarkı, Sarıgül ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokma çabasıyla başladı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, gerçek ekspertiz değeri 32 milyon Euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon Euro havale gönderildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz bayraklı 1,5 milyon Euro değerindeki süper lüks yat bir tür "teminat" ve "kılıf" olarak Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir gerçekleşmesine rağmen yatın bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon Euroluk bloke de kalkmadı.

#5
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

'TEKNEYİ ALDIN, PARASINI VERMEDİN' Bedeli ödenmeyen ve Göcek Marina'da çekilen lüks tekne yüzünden Emir Sarıgül ile Alman iş adamlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen telefon görüşmesindeki küfürlü ve tehdit dolu ifadeler adli dosyaya girdi. Kayıtlarda Emir Sarıgül'ün, "Ben çocuklarımı o tekneden indirmeyeceğim... İndir lan çocukları hadi!" diyerek tekneyi teslim etmeye yanaşmadığı belgelendi. Mağdur Alman iş adamları temsilcisi Sinan Çampınar'ın ise "Tekneyi aldın mı, paramı verdin mi? 56 gün bekledim ben" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.

#6
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

'EMANETÇİYİZ' TAKTİĞİ: Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, mağdurları sakinleştirmek için devreye giren Mustafa Sarıgül'ün hukuken geçersiz vaatlerle zaman kazanmaya çalıştığı saptandı. Mülkiyeti oğlunun üzerine geçirilen lüks yat için telefonda mağdurlara seslenen Sarıgül'ün, "Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz" ifadelerini kullanarak "emanetçi" kılıfı altında zaman kazandığı belgelendi.

#7
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

KOTİL'İ 'TERTEMİZ ÇIKARMA' OPERASYONU: Görüşmelerde, Alman ortak Jeff'in talimatı doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in adli süreçlerden korunması amacıyla şirketteki izlerinin silinmesi kararlaştırıldı.

#8
Foto - Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

Mustafa Sarıgül'ün, "Aylin ne diyecek oraya geldiği zaman? Tertemiz bir şekilde çıkarıyoruz onu" diyerek Kotil'i adli incelemelerden koruma planı yaptığı tespit edildi.

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Yorumlar

Gülistan bülbül

Sarıgül, kırmızı gül, Helvayı yiyen oldu bir anda bülbül! Biri hapşırdı, öteki tüydü firara, Yandı keten helvası, rezil olduk dünyaya!

Erçelik

Ne zengin adammış bu, yoksa kaptığı payın nimetleri miymiş.
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