Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu
CHP kökenli Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin karıştığı uluslararası dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında şok detaylar gün yüzüne çıktı. 100 milyon Euroluk banka blokesi krizinin ardında 5 milyon dolarlık lüks yata ödeme yapmadan el koyan Sarıgül ailesinin, mağdurları "Biz emanetçiyiz, kimseden malına çökmeyiz" diyerek dolandırdığı ve eski eş Aylin Kotil'i adli süreçlerden kaçırma planları yaptığı adli raporlarla belgelendi.