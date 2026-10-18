Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu

5 MİLYON DOLAR'LIK KILIF: Soruşturma dosyasında yer alan savcılık tespitlerine göre kara para çarkı, Sarıgül ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokma çabasıyla başladı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, gerçek ekspertiz değeri 32 milyon Euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon Euro havale gönderildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz bayraklı 1,5 milyon Euro değerindeki süper lüks yat bir tür "teminat" ve "kılıf" olarak Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir gerçekleşmesine rağmen yatın bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon Euroluk bloke de kalkmadı.