Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki bazı noktaların (ABD ve İsrail tarafından olduğu iddia edilen) saldırıya uğramasının ardından güvenlik ve askeri liderlerle bir araya gelerek, güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı.