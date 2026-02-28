  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Ortadoğu alev alev yanmaya başladı. Ve savaşın tansiyonu giderek yükseliyor.

#1
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak hükümeti, ülke toprakları ve hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceğini belirterek, saldırıları kınadı.

#2
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki bazı noktaların (ABD ve İsrail tarafından olduğu iddia edilen) saldırıya uğramasının ardından güvenlik ve askeri liderlerle bir araya gelerek, güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı.

#3
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Toplantıda Irak'ın, hükümeti ve halkıyla birlikte, her türlü savaş ve saldırı anlayışını reddettiği vurgulandı. Irak'taki bazı noktalara yönelik açık saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, bu saldırılarda bazı kişilerin hayatını kaybettiği ve çeşitli yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

#4
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak topraklarının ya da hava sahasının da İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

#5
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak topraklarının ya da hava sahasının da İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

#6
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

uluslararası hukuk ve teamüllerin sağladığı tüm yasal yolları kullanacağı da aktarıldı. Toplantıda, ayrıca askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, sorunların çözümünde diyalog ve uluslararası hukukun öngördüğü barışçıl yöntemlere başvurulması gerektiği de vurgulandı.

#7
Foto - Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti!

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmemişti.

