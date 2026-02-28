Ortadoğu'da ateş büyüyor: Hedef Türkiye'yi kuşatmak.. Turgay Yazıcı’dan sert açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarları ve stratejik hedefleri her şeyin üzerindedir. Bu devlet dün olduğu gibi bugün de oyun kuranların değil, oyunu bozanların tarafındadır. Türk milleti bilmelidir ki; içeride sağlam durursak, dışarıdaki hiçbir saldırı ve hiçbir harita bu millete diz çöktüremez. Bugün, Cumhurbaşkanımızın etrafında ve Türk devletinin yanında kenetlenme zamanıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.