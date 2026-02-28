Ortadoğu'da ateş büyüyor: Hedef Türkiye'yi kuşatmak.. Turgay Yazıcı’dan sert açıklama
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı’dan sert açıklama geldi.
2006 yılında Amerikan askeri çevrelerinde yayımlanan ve “Büyük Ortadoğu” tasavvuru olarak bilinen harita, bugün yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden ve daha net biçimde okunmalıdır. Bu harita bir öngörü değil, bir niyet beyanıdır. Ve bu niyetin merkezinde Türkiye vardır.
Bugün İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı, bölgenin bilinçli biçimde ateşe atıldığını bir kez daha göstermiştir. Bu saldırı münferit değildir; Irak’ın parçalanmasıyla başlayan, Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesiyle derinleşen ve şimdi İran üzerinden yeni bir safhaya geçen büyük bir kuşatma planının devamıdır. Amaç, bölgeyi sürekli çatışma halinde tutmak; güçlü devletleri zayıflatmak ve Türkiye’yi çevreleyerek yalnızlaştırmaktır.
İsrail–Hindistan–Amerika üçlüsünün son yıllarda artan askeri, istihbari ve siyasi koordinasyonu tesadüf değildir. Bu üçlü, Ortadoğu’yu istikrara kavuşturmak için değil, kontrol edilebilir kaos alanları üretmek için çalışmaktadır. İran’a yönelik saldırı da bu zincirin son halkasıdır.
Haritada Türkiye’nin güneyinde kurgulanan yapay oluşumlar, mezhep ve etnik temelli bölünmeler açıkça göstermektedir ki hedef sadece İran, Irak ya da Suriye değildir. Nihai hedef; güçlü, bağımsız ve söz söyleyen bir Türkiye’dir.
Buradan aziz Türk milletine açıkça sesleniyoruz: Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın tarihi uyarısı bugün her zamankinden daha anlamlıdır: “Birlik ve beraberlik içinde olan bir milleti hiçbir güç yenemez.” Yakın tarihimizde 28 Şubat’ta içeride oluşturulan yapay gerilimlerin, dış projelere nasıl alan açtığı unutulmamalıdır. Bugün benzer senaryoların farklı yöntemlerle yeniden sahneye konulmak istendiği açıktır.
Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında durmak; bir siyasi tercih değil, milli bir sorumluluktur. Devletimizin karşı karşıya olduğu tehditler parti üstüdür, ideolojiler üstüdür. Bugün mesele şahıslar değil, Türkiye’nin istiklal ve istikbal meselesidir. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak net bir çağrıda bulunuyoruz:
İçeride birlik ve beraberlik güçlendirilmeli, Devlet–millet kaynaşması tahkim edilmeli, Müslüman ülkeler mezhep ve etnik ayrılıkları bir kenara bırakarak ortak bir duruş sergilemelidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarları ve stratejik hedefleri her şeyin üzerindedir. Bu devlet dün olduğu gibi bugün de oyun kuranların değil, oyunu bozanların tarafındadır. Türk milleti bilmelidir ki; içeride sağlam durursak, dışarıdaki hiçbir saldırı ve hiçbir harita bu millete diz çöktüremez. Bugün, Cumhurbaşkanımızın etrafında ve Türk devletinin yanında kenetlenme zamanıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
