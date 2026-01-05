TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.
Sahte ilanlarla 500 kişiyi yaktılar: Yerlikaya’dan dolandırıcılara tokat gibi operasyon! 250 milyonluk vurgunda 25 tutuklama
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.
üketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 oldu.
Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 6.976,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.976,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 323.712,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 8.720,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.720,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 404.640,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 10.464,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 40.464,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 485.568,00 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23