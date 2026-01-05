  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! İşte memur ve emeklilerin zam oranı

TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

İşte mucizevi karışımın tarifi ve uygulama adımları! 3 basit malzemeyle beyaz saçtan kurtulun

30 bin dolar koydu, 400 bin kazandı! Trump’ın oğluna Maduro bahsi suçlaması

Eksi 30 derecede defin mümkün mü? Erzurum’da defin için sıra dışı hazırlık

Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Sahte ilanlarla 500 kişiyi yaktılar: Yerlikaya’dan dolandırıcılara tokat gibi operasyon! 250 milyonluk vurgunda 25 tutuklama

TBMM'nin bu haftaki gündemi belli oldu! İşte görüşülecek kanun teklifleri

Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Simpsonların yeni tahmini gündem oldu! Bu kadarı da pes dedirtti!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.

#1
Foto - TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

üketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 oldu.

#2
Foto - TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.

#3
Foto - TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

KİRA ZAMMI HESAPLAMA Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 6.976,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.976,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 323.712,00 TL

#4
Foto - TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 8.720,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.720,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 404.640,00 TL

#5
Foto - TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026 Girdiğiniz Artış Oranı: 4,88 Kira Artış Tutarı: 10.464,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 40.464,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 485.568,00 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23