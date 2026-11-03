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Ekonomi
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TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

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AA Giriş Tarihi:

TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 71,79 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 20,9 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu.

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Foto - TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde yüzde 71,79 olan taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzelerdeki fiyat artışını, yüzde 27,82 ile diğer taze meyveler ve yüzde 26,77 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) kategorileri izledi. Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 20,23 ile kömür, kömür briketi ve turba, yüzde 18,01 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 16,06 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 12,07 ile erkek ve erkek çocuk giysileri yer aldı.

#2
Foto - TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

En çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ucuzladı Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20,9 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,1 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,07 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz kiralanması, yüzde 5,73 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler, yüzde 4,9 ile üzümsü taze meyveler, yüzde 3,69 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe), yüzde 3,68 ile ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları, yüzde 3,33 ile otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri, yüzde 1,78 ile mücevherat ve kol saatleri kategorileri takip etti. TÜİK'in Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

#3
Foto - TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş 71,79 Diğer meyveler, taze 27,82 Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi) 26,77 Kömür, kömür briketi ve turba 20,23 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar 18,01 Kadın ve kız çocuk giysileri 16,06 Erkek ve erkek çocuk giysileri 12,07 Bebek ve çocuk ayakkabıları 11,79 Bebek giysileri (0-2 yaş) 10,87 Yakacak odun, peletler ve briketler dahil 10,15

#4
Foto - TÜİK aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı! İşte ekimde fiyatı artan ve ucuzlayan ürünler

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı -20,90 Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler -7,10 Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması -6,07 Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze -5,73 Üzümsü meyveler, taze -4,90 Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) -3,69 Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları -3,68 Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri -3,33 Mücevherat ve kol saatleri -1,78 Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri -1,44

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