TÜBİTAK onayladı! Milli uzay projesinde kullanılacak

"BÜTÇENİN GÖNDERİLMESİNDEN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ" NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin Çin Bilimler Akademisi ile ortaklaşa hazırladıkları proje olduğunu anlattı. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi Ay görevindeki roket sisteminin ateşleyici kısmının veriminin izlenmesinde, yangın söndürmede ve infilak bastırmada kullanılacak sensörlerin üretimini burada gerçekleştireceğiz. Proje onaylandı, şu anda bütçesini beklemekteyiz. Bütçesinin gönderilmesinden sonra çalışmalara hızlı şekilde başlayacağız." diye konuştu.