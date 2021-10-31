TÜBİTAK onayladı! Milli uzay projesinde kullanılacak

"YERLİ UYDULARIN RADYASYON SENSÖRLERİNİ ÜRETTİK" Yerli uydularda kullanılacak radyasyon modülünün geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının da olduğunu anımsatan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: "Bu kapsamda radyasyon sensörlerini ürettik ve modül haline dönüştürdük. TÜBİTAK Uzay tarafından da test edilip onaylandı. Yerli uydularımız olan İmece Uydusu'na ve APSCO Uydusu'na entegrasyon süreci başladı. 2022'nin başlarında İmece Uydusu'nun fırlatılması bekleniyor. Ondan sonra verileri almaya başlayacağız."