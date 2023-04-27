TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

“Askeri dizileri ve filmleri çok severim. Yakından göreceğim hiç aklıma gelmemişti ama okulumla buraya geldim. Çok gurur verici. Biz bu kadar geliştiğimizi bilmiyorduk. Manevi olarak duygulandık ve çok sevindik. Burada canlı görmemiz bizim için daha iyi oldu. Hem ne kadar geliştiğini gördük hem de askerlerimizin heybetli duruşu bizi daha çok duygulandırdı. Sırtımızı yaslayacağımız bir askerimiz ve ülkemiz olduğunu daha iyi anladık."