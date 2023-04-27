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TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

2023-04-27 16:34:33
TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Kayserili vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığınca organize edilen Dijital Gösterim Merkezi’ne yoğun ilgi gösterdi.

#1
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Merkezde teçhizatları inceleyen bir vatandaş, gördükleriyle iftihar ettiğini söyleyerek, ”Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin” dedi.

#2
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Kurşunlu Otoparkı’nda bulunan Dijital Gösterim Merkezi’ni binlerce kişi ziyaret ediyor. Askerlerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teçhizatlarını yakından inceleyerek, askerlerden teçhizatlar hakkında bilgiler alıyor.

#3
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni gezerek ürünleri inceleyen bir vatandaş, yapılanlarla iftihar ettiğini söyledi.

#4
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a acil şifalar dileyen vatandaş, “Bu memleket için bunları icat edenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Allah yapanlardan ve yaptıranlardan razı olsun. Biz zamanında bir şeyler gördük. Ancak şimdiki yapılanlarla iftihar ediyorum. Canlı görmek daha güzel. Bu memleket bizim. Allah büyüklerimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne versin. Allah hayırlı ömürler versin. Bütün dünya takdir ediyor. Ancak bizim içerimizdeki hainler takdir etmiyor” dedi.

#5
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Dijital Gösterim Merkezi’ni gezen Bayram Erdoğan da içerideki teçhizatı ve askerleri yakından görünce büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Önceden hep medyadan takip ediyorduk. Biraz daha yakından görünce ülkem adına büyük bir gurur duydum ve çok sevindim. Teknolojik aletleri kendimiz üreterek, kendimize ait olduğunu hissetmek çok güzel. Sanki buradan evime götürecek gibi sahiplendim. Gözlerinle görerek onları benimsemek çok daha farklı geldi ve gerçekten çok gururlandım. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bunlara bizi alıştırdılar, daha ilerisini bekliyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Gösterim Merkezi’nin çok gurur verici olduğunu söyleyen 11. sınıf öğrencisi Zahide Koç da şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

“Askeri dizileri ve filmleri çok severim. Yakından göreceğim hiç aklıma gelmemişti ama okulumla buraya geldim. Çok gurur verici. Biz bu kadar geliştiğimizi bilmiyorduk. Manevi olarak duygulandık ve çok sevindik. Burada canlı görmemiz bizim için daha iyi oldu. Hem ne kadar geliştiğini gördük hem de askerlerimizin heybetli duruşu bizi daha çok duygulandırdı. Sırtımızı yaslayacağımız bir askerimiz ve ülkemiz olduğunu daha iyi anladık."

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