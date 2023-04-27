TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş böyle dua etti

Dijital Gösterim Merkezi’ni gezen Bayram Erdoğan da içerideki teçhizatı ve askerleri yakından görünce büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Önceden hep medyadan takip ediyorduk. Biraz daha yakından görünce ülkem adına büyük bir gurur duydum ve çok sevindim. Teknolojik aletleri kendimiz üreterek, kendimize ait olduğunu hissetmek çok güzel. Sanki buradan evime götürecek gibi sahiplendim. Gözlerinle görerek onları benimsemek çok daha farklı geldi ve gerçekten çok gururlandım. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bunlara bizi alıştırdılar, daha ilerisini bekliyoruz” diye konuştu.