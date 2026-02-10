  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak! Aldıkları kararla Türkiye’ye ihanet ettikleri söylenmişti! İran’dan flaş hamle geldi Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı? Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin “çelik kanatlar”ı Rumları titretti Zeminin 8 metre altından çıktı Dünyada üç taneden biri Trabzon’da Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ödenen primler nasıl geri alınabilir? Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
Gündem
28
Yeniakit Publisher
TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat
AA Giriş Tarihi:

TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

#1
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

#2
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Tatbikat, Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlendi.

#3
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

DAK ekibi, olay yerine ulaşmasının ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu.

#4
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Helikopterlerle alanda havadan keşif yapıldı.

#5
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Başka bir helikopterle ise bölgeye yük bırakıldı.

#6
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Deprem senaryosu doğrultusunda arama kurtarma ekibi enkaza girerek afetzedeleri kurtardı. Yeri tespit edilerek kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

#7
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

#8
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Afet ve acil durumlarda icra edilen yardım destek faaliyetleriyle ilgili planlamanın bir bütünlük içinde yapılabilmesi maksadıyla TSK bünyesinde Mehmetçik Afet Destek Üssü (MADÜ) Projesi başlatıldı.

#9
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ordu ve kolordu komutanlıkları seviyesinde toplam 18 MADÜ kurulması planlandı. Söz konusu MADÜ'ler ile içinde her türlü lojistik imkanları barındıran 500 kişilik çadır kent kurulması hedeflendi.

#10
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Proje kapsamında 500 kişilik örnek MADÜ Beşiktepe Tekirdağ'da 8 Nisan 2024 tarihinde kuruldu.

#11
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında tatbikat faaliyetleri yürütüldü, ayrıca AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgesel ve yerel seviyede gerçekleştirilen tatbikatlara katılım sağlandı.

#12
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#13
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#14
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#15
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#16
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#17
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#18
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#19
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#20
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#21
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#22
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#23
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#24
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#25
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#26
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

#27
Foto - TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan tatbikat

İşte tatbikattan görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarş..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23