TSK eğitti! Operasyonu bekliyorlar

Özgür Suriye Ordusu'nu da (ÖSO) bünyesinde barındıran Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik olası bir operasyona 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
ÖSO'nun açıklaması İngiliz haber ajansı Reuters kanalıyla dünyaya duyuruldu. ÖSO askerlerini TSK eğitti.
Türkiye daha önce tarihi Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında öncü birlik olarak birlikte operasyon gerçekleştirdiği ÖSO'yu Fırat'ın doğusu operasyonu için de eğitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin desteğiyle kurulan ve yeniden yapılanarak Suriye Ulusal Ordusu'nu oluşturan Özgür Suriye Ordusu'ndan ( ÖSO) Türkiye'ye destek açıklaması geldi.
Alman yayın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Hamud operasyonun, "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resulayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarındaki operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.
ÖSO'yu daha önceki operasyonlarda olduğu gibi TSK'nın tecrübeli ekipleri eğitime tabi tutuyor. İşte eğitimlerden ve daha önceki operasyonlardan görüntüler