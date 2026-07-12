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Avrupa
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Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

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Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

Almanya'da, İsrail'in var olma hakkını kamuoyunda reddeden veya devletin ortadan kaldırılmasını savunan kişilere beş yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı onaylandı. Almanya Federal Eyaletler Meclisi (Bundesrat), İsrail'in var olma hakkını kamuoyunda reddeden veya İsrail devletinin ortadan kaldırılmasını savunan kişilere hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Düzenleme yürürlüğe girebilmek için şimdi Federal Meclis'in (Bundestag) onayını bekliyor. Hessen eyaleti tarafından hazırlanan tasarıya göre, İsrail'in var olma hakkını alenen reddeden ya da devletin ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kişiler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Tasarı, Almanya'nın İsrail'e tanıdığı hukuki korumanın benzerini Filistin devleti için öngörmemesi nedeniyle de tartışma konusu oldu. Berlin yönetimi bugüne kadar Filistin'i resmen devlet olarak tanımazken, Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e silah ihracatını sürdürmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına rağmen ekonomik ilişkilerini devam ettirmesi nedeniyle eleştiriliyor.

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Foto - Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

"İfade özgürlüğüne aykırı olabilir" Federal Meclis Araştırma Servisi'nin mayıs ayında hazırladığı hukuki değerlendirmede, söz konusu düzenlemenin Almanya Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan hükümleriyle çelişebileceği belirtildi. Raporda, İsrail'in var olma hakkının reddedilmesi veya devletin ortadan kaldırılmasının savunulmasının esas itibarıyla bir değer yargısı niteliği taşıdığı ifade edilerek, bu tür görüşlerin cezalandırılmasının anayasal açıdan gerekçelendirilmesinin zor olacağı kaydedildi. Araştırma Servisi ayrıca, Nazi propagandasına ilişkin istisnai düzenlemelerin İsrail hakkındaki siyasi görüşlere uygulanmasının hukuken savunulmasının güç olduğunu belirtti.

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Foto - Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

Tepkiler Uluslararası Af Örgütü de tasarıya karşı çıkarak "Yahudi toplumunun korunmasının" büyük önem taşıdığını ancak söz konusu girişimin ifade özgürlüğünü ciddi biçimde tehlikeye attığını savundu.

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Foto - Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

Sol Parti milletvekili Luke Hoß ise düzenlemeyi "açıkça anayasaya aykırı sembolik bir siyaset" olarak nitelendirerek, bunun antisemitizmle mücadeleyi güçlendirmek yerine zayıflatacağını ifade etti.

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Foto - Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

Öte yandan Birleşmiş Milletler uzmanları da daha önce Almanya'nın Filistin'e destek gösterileri ve etkinliklerine yönelik uygulamalarını eleştirerek, Filistin dayanışması faaliyetlerinin sistematik biçimde baskı altına alındığı uyarısında bulunmuştu. Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

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