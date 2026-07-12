Allah gurbetçilere sabır versin! O ülkede 'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suç sayılacak!

Almanya'da, İsrail'in var olma hakkını kamuoyunda reddeden veya devletin ortadan kaldırılmasını savunan kişilere beş yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı onaylandı. Almanya Federal Eyaletler Meclisi (Bundesrat), İsrail'in var olma hakkını kamuoyunda reddeden veya İsrail devletinin ortadan kaldırılmasını savunan kişilere hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Düzenleme yürürlüğe girebilmek için şimdi Federal Meclis'in (Bundestag) onayını bekliyor. Hessen eyaleti tarafından hazırlanan tasarıya göre, İsrail'in var olma hakkını alenen reddeden ya da devletin ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kişiler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Tasarı, Almanya'nın İsrail'e tanıdığı hukuki korumanın benzerini Filistin devleti için öngörmemesi nedeniyle de tartışma konusu oldu. Berlin yönetimi bugüne kadar Filistin'i resmen devlet olarak tanımazken, Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e silah ihracatını sürdürmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına rağmen ekonomik ilişkilerini devam ettirmesi nedeniyle eleştiriliyor.