2024-02-18 14:29:36 Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be
Amerika'nın başkanlık seçimlerinde popüler isimlerinden biri olan Donald Trump, seçim kampanyasını finanse etmek için ilginç bir adım attı. Trump, 399 dolar fiyat etiketine sahip, baş harfinin olduğu, altın renkli bir spor ayakkabı tanıttı. Ayakkabının lansmanı, Trump'ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasın sonra yapılınca, sosyal medyada 'Trump dara düştü' yorumları yapıldı.