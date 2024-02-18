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Dünya
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Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

2024-02-18 14:29:36
Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

Amerika'nın başkanlık seçimlerinde popüler isimlerinden biri olan Donald Trump, seçim kampanyasını finanse etmek için ilginç bir adım attı. Trump, 399 dolar fiyat etiketine sahip, baş harfinin olduğu, altın renkli bir spor ayakkabı tanıttı. Ayakkabının lansmanı, Trump'ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasın sonra yapılınca, sosyal medyada 'Trump dara düştü' yorumları yapıldı.

#1
Foto - Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı. Eski Amerikan başkanı, 'Dünyanın en harika spor ayakkabısı' sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip (yaklaşık 12 bin Türk lirası) yeni ürününü tanıttı.

#2
Foto - Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

￼NTV'nin haberine göre, Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.

#3
Foto - Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

￼Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.

#4
Foto - Trump’tan tüm dünyayı şaşırtan karar! Sen bu duruma düşecek adam mıydın be

Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı. Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı. Yasal faizle birlikte, kaybettiği iki davada Trump'ın ödeyeceği tutarın yarım milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

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