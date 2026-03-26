Dünya
Trump'tan şimdi de NATO'ya üstü kapalı tehdit: Bir yanda naz bir yanda caz yapıyor
Trump’tan şimdi de NATO’ya üstü kapalı tehdit: Bir yanda naz bir yanda caz yapıyor

ABD’nin zorba başkanı Trump, İran saldırıları sırasında sessiz kalan NATO müttefiklerine adeta savaş açtı. Sosyal medya üzerinden zehir zemberek açıklamalar yapan haydut Trump, "NATO’dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacımız yok ama bu vefasızlığı asla unutmayacağız" diyerek ittifakın geleceğini tartışmaya açtı. Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırılarda yalnız bırakıldığını savunan sarı şeytan Trump, müttefiklerini açıkça tehdit etti.

28 Şubat’ta siyonist İsrail ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırılarla dünyayı ateş çemberine atan küresel haydut ABD Başkanı Donald Trump, beklediği desteği bulamadığı NATO müttefiklerini hedef tahtasına koydu. Trump, ittifak üyesi ülkelerin operasyon sürecinde ‘elini taşın altına koymadığını’ savunarak, Washington’ın artık NATO’nun askeri desteğine ihtiyaç duymadığını ilan etti.

Trump, NATO üyesi ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında hiçbir şey yapmadıklarını savunarak, NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını yineledi. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunan Trump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
İsrail'in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!
Dünya

İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!

Modern İsrail Devleti, kuruluşunun 80. yılına yaklaşırken hem iç politikada hem de uluslararası arenada ciddi bir varoluşsal tartışmanın oda..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan'a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
Gündem

Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çö..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
Netanyahu kaşınıyor! İşgal mesajı verdi
Dünya

Netanyahu kaşınıyor! İşgal mesajı verdi

Kandan beslenen İsrail'in terörist Başbakanı Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde kalıcı işgal mesajı verdi.

