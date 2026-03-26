Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ""Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayisini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisini Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayisi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız." dedi. Kacır, AA muhabirine, savunma sanayisinin özellikle derin teknolojilere yönelik AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini, bunun da büyük bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Özellikle çok adetli kitlesel ve seri üretimde, maliyet optimizasyonu ve hızlı teslimat gibi konularda iyileştirmelerin önemine dikkati çeken Kacır, Türk sanayisinin, makine ve otomotiv gibi geleneksel sektörlerde sahip olduğu tecrübeyi ve bilgi birikimini hızla savunma sanayisine aktarması gerektiğini bildirdi.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Kacır, bu süreçte tüm firmaların ortak hareket etmesinin, bilginin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasının kritik olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin böyle bir yapı oluşması için önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Kendilerinin de buna yönelik çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte hızlandıracaklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu: "Savunma sanayisini, Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymak, önümüzdeki dönem ortak hedefimiz olmalı. Ankara, bugün savunma sanayisinin merkezi, Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayisini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayisi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız."

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Kacır'ın paylaştığı çalışma için harekete geçti. Bakanlık bünyesinde standardizasyon, test belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirecek ortak bir yapı devreye alınacak. Bu kapsamda savunma sanayisinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıklar başlatılacak. Endüstride yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında ise bilgi birikimini buluşturacak iyi uygulamaları karşılıklı olarak artıracak ve yeni ortaklıkları besleyecek kurumsal bir işbirliği zemini kurulacak.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Savunma sanayisi halen 4 bini aşkın firma, 1400'den fazla proje, 100 bini aşkın doğrudan istihdam, 20 milyar doların üzerinde ciro, yüzde 80'in üzerine çıkan yerlilik oranı, 185 ülkeye ulaşan ihracat ağı ve 230 ürün çeşidine ulaşan ürün yelpazesiyle yükselen bir grafik sergiliyor. Geçen yıl savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil, bir önceki yıla göre yüzde 48 artışla 10 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2024'te 25 ve 2025'te 37 firmaya toplam 50 milyon dolarlık KOBİ desteği sağlandı. Firmalara, yatırım ve geliştirme faaliyetleri için kredi desteği, projeler kapsamında Savunma Sanayii Fonu kredileri ve HAB OSB altyapı kredisi de sunuluyor.

Foto - Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında bugüne kadar 1300 firma değerlendirmesi yapıldı, 400 firmaya nakdi destek sunuldu ve 300'ün üzerinde değerlendiriciyle güçlü bir değerlendirme kapasitesi oluşturuldu. Yetenek Envanteri (YETEN) tarafında ise yaklaşık 9 bin yerli ürün ve 4 binden fazla firma bilgisi ekosisteme katkı sağlıyor. Oluşan bu kapasitenin, savunma sanayisi imkanlarının Anadolu’ya yaygınlaştırılmasıyla daha üst noktalara taşınması hedefleniyor.

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!
Gündem

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!

Çin’in askeri havacılık devi AVIC'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, çeyrek asra yayılan yolsuzluk ve rüşvet ağı nedeniyle sarsıcı ..
Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev
Gündem

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev

Lübnan direnişi Hizbullah, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki askeri noktaları nitelikli füzelerle hedef alırken, sınır hattında sürdü..
İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!
Gündem

İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

İran'a ait stratejik bir adanın işgal edileceği yönündeki istihbaratların ardından Tahran yönetimi bölge ülkelerine yönelik çok sert bir mes..
Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı
Aktüel

Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde bir kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Haya..
Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi
Gündem

Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Siyonist İsrail ordusuna karşı yürüttüğü direniş operasyonlarında tarihi bir başarıya daha imza attı. "Elit" ..
Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz
Gündem

Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'na yaklaşırken saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili konuştu...
