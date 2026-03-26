Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor

Kendilerinin de buna yönelik çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte hızlandıracaklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu: "Savunma sanayisini, Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymak, önümüzdeki dönem ortak hedefimiz olmalı. Ankara, bugün savunma sanayisinin merkezi, Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayisini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayisi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız."