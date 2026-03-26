Almanya'da 'Türkiye' şaşkınlığı! Savaş filan dinlemiyorlar, satışlar patladı
Alman Seyahat Acenteleri Birliği, ABD-İsrail-İran savaşına rağmen Türkiye'ye yönelik satışların güçlü olduğunu ve geçen seneki rakamlara ulaşılabileceğini duyurdu.
Orta Doğu’da artan jeopolitik risklere rağmen Alman seyahat pazarında Türkiye’nin güçlü konumu korunuyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından yayımlanan son analiz, Alman turistlerin tatil tercihinde güvenlik ve fiyat-performans dengesinin belirleyici olduğunu ve bu nedenle Türkiye’nin yine ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.
Mayıs-Ekim dönemini kapsayan 2026 yaz sezonu verilerine göre Türkiye, hem rezervasyon sayısı hem de toplam ciro açısından rakiplerini geride bıraktı. İspanya ve Yunanistan gibi güçlü destinasyonların önüne geçen Türkiye, Alman turistlerin en çok tercih ettiği ülke oldu.
Raporda, tatil planlarının bu yıl daha erken yapıldığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin sunduğu hizmet kalitesinin talebi destekleyen ana unsur olduğu vurgulandı.
Analize göre jeopolitik gelişmeler kısa vadeli dalgalanmalara yol açsa da turizm talebinde kalıcı bir zayıflama yaratmıyor. Artan uçak yakıtı maliyetlerinin bilet fiyatlarına yansımasına rağmen talep güçlü seyrini sürdürüyor. Özellikle belirsizlik dönemlerinde Alman turistlerin bireysel seyahatler yerine daha güvenli görülen paket turlara yöneldiği belirtiliyor. Bu kapsamda uçuş dahil paket turlarda ciro yüzde 14, yolcu sayısında ise yüzde 12 artış kaydedildi.
DRV Başkanı Albin Loidl ise turizm sektörünün krizlere karşı dayanıklılığına dikkat çekerek, jeopolitik gerilimlerin seyahat talebini geçici olarak yavaşlattığını ancak tamamen ortadan kaldırmadığını ifade etti. Loidl, turistlerin seyahatten vazgeçmek yerine daha güvenli alternatiflere yöneldiğini ve koşulların normalleşmesiyle birlikte talebin hızla toparlandığını belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23