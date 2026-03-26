Savunmada dev seferberlik ilan edildi: Yerli güç Anadolu'ya yayılıyor Formula 1 toplantısında buz kesen anlar: Herkes bir anda şaka sandı ama… Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada... Almanya'da 'Türkiye' şaşkınlığı! Savaş filan dinlemiyorlar, satışlar patladı Türk savaş uçakları ve İHA'lar ülkedeydi!  40 kişi peş peşe öldürüldü Mart sonunda kar etkili oldu Konya'ya yeni külliye Çöpten servet çıktı! 1 milyon 200 bin TL'lik altın sahibine ulaştırıldı Katar'la iş yapıyorlardı! Olmayacak şey oldu, ünlü holding konkordato ilan etti
Türkiye'nin petrol aramak için hazırlandığı ve askeri alanda da destek vererek F-16 ile İHA yolladığı Somali'de sıcak saatler yaşanıyor.

Somali'nin güneyinde terörle mücadele kapsamında yürütülen askeri harekâtlar yeni bir aşamaya geçti. Uluslararası güçlerin desteğiyle gerçekleştirilen son operasyon, Eş-Şebab'ın bölgedeki varlığına ciddi bir darbe indirdi. Özellikle Ramazan döneminde örgütün toparlanma alanı olarak kullandığı stratejik noktaların hedef alınması, operasyonun önemini bir kat daha artırdı.

Somali ordusu, Uganda güçleri ve Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) koordinasyonunda, Aşağı Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 40 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin kullandığı bölgelerin hedef alındığı, özellikle Mubarak bölgesinde bulunan unsurlarına yönelik planlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

40 örgüt üyesinin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi. Mubarak bölgesinin, ramazan ayı boyunca militanların dinlenme ve yeniden toparlanma amacıyla kullandığı alanlardan biri olduğu aktarılan açıklamada, operasyonun bu nedenle stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev
Gündem

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev

Lübnan direnişi Hizbullah, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki askeri noktaları nitelikli füzelerle hedef alırken, sınır hattında sürdü..
İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!
Gündem

İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

İran'a ait stratejik bir adanın işgal edileceği yönündeki istihbaratların ardından Tahran yönetimi bölge ülkelerine yönelik çok sert bir mes..
Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı
Aktüel

Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde bir kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Haya..
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Dünya

Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı. ..
Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi
Gündem

Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Siyonist İsrail ordusuna karşı yürüttüğü direniş operasyonlarında tarihi bir başarıya daha imza attı. "Elit" ..
Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz
Gündem

Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'na yaklaşırken saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili konuştu...
