Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarını kontrol altında tutmaya yönelik teşvikleri artırmak amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası’nı yeniden devreye aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarını kontrol altında tutmaya yönelik teşvikleri artırmak amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası’nı yeniden devreye aldı.
İran Savaşı, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki ablukanın sürmesinin yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının da etkisiyle petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıktı.
Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin zor durumda bıraktığı ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin acil durum rezervlerinden 100 milyon varil motorin ve ham petrolü serbest bırakma kararı ve Rusya'ya yönelik dizel yaptırımlarının hafifletilmesi sonrası yeni bir hamle yaptı.
. Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'nın bir bölümünü devreye soktu.
YENİ TEŞVİKLER GELİYOR Trump bu yasa sayesinde petrol krizini üretim, rafineri, boru hatları ve sıvı yakıt depolama alanlarında mali teşviklerle aşmayı umuyor.
Trump'ın Savunma Üretimi Yasası'na ilişkin talimatında, söz konusu adımlar atılmadığı takdirde ABD'nin finansman kısıtları, uzun hazırlık süreleri, izin süreçleri ve altyapı darboğazları ile tedarik zincirindeki sınırlamalar nedeniyle bu enerji hizmetlerini yeterli miktarda ve “zamanında” sağlayamayacağı belirtildi.
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