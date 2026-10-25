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Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarını kontrol altında tutmaya yönelik teşvikleri artırmak amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası’nı yeniden devreye aldı.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

İran Savaşı, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki ablukanın sürmesinin yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının da etkisiyle petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıktı.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin zor durumda bıraktığı ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin acil durum rezervlerinden 100 milyon varil motorin ve ham petrolü serbest bırakma kararı ve Rusya'ya yönelik dizel yaptırımlarının hafifletilmesi sonrası yeni bir hamle yaptı.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

. Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'nın bir bölümünü devreye soktu.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

YENİ TEŞVİKLER GELİYOR Trump bu yasa sayesinde petrol krizini üretim, rafineri, boru hatları ve sıvı yakıt depolama alanlarında mali teşviklerle aşmayı umuyor.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

Trump'ın Savunma Üretimi Yasası'na ilişkin talimatında, söz konusu adımlar atılmadığı takdirde ABD'nin finansman kısıtları, uzun hazırlık süreleri, izin süreçleri ve altyapı darboğazları ile tedarik zincirindeki sınırlamalar nedeniyle bu enerji hizmetlerini yeterli miktarda ve “zamanında” sağlayamayacağı belirtildi.

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Foto - Trump'tan flaş petrol hamlesi! Soğuk Savaş yasasını devreye aldı!

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