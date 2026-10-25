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Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol sahaları için beklenmedik bir karar aldı.

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Foto - Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sahip olduğu petrol işletme ruhsatını terk etmek için müracaat etti.

#2
Foto - Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü başvuruyu duyurdu.

#3
Foto - Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

Müracaat, ARİ/TRS/K/F18-a4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatına ilişkin. Şirket başvurusunu 21 Ekim 2026 tarihinde sundu

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Foto - Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar

Genel Müdürlük, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan yayımladı. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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