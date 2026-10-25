Amerikalılardan Türkiye için beklenmedik petrol kararı: Çekiliyorlar
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol sahaları için beklenmedik bir karar aldı.
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Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol sahaları için beklenmedik bir karar aldı.
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sahip olduğu petrol işletme ruhsatını terk etmek için müracaat etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü başvuruyu duyurdu.
Müracaat, ARİ/TRS/K/F18-a4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatına ilişkin. Şirket başvurusunu 21 Ekim 2026 tarihinde sundu
Genel Müdürlük, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan yayımladı. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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