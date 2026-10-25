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Dünya
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O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

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O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! “Bu konuda sizden iyisi yok” deyip kapımızı çaldılar

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, Türkiye'nin 20 binden fazla Somalili askeri personeli eğitmesi yoluyla sağladığı desteğin, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede büyük bir katkı sağladığını söyledi. Omar, 'Aden Körfezi'ndeki Eş-Şebab meselesinin çözümü için nihayetinde bir diyalog yoluna başvurulması gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin katkısı kilit öneme sahip.' diye konuştu.

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Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Dünya çapındaki krizlerin giderek arttığına işaret eden Omar, "İşte şimdi politikacılar, diplomatlar ve akademisyenler gibi farklı rollerdeki ilgili kişileri bir araya getirip deneyimlerini paylaşmalarını ve ortak çıkarlarını daha pratik çözümler haline getirmelerini sağlamamız gereken zamandır." diye konuştu.

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Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Arabuluculuğun, çatışmaları önlemenin yanı sıra tarafları dinlemenin ve bir çatışmanın etkisini en aza indirmenin yolu olduğunu vurgulayan Omar, "Bu nedenle arabuluculuk, dünyadaki krizleri çözmek için çok önemli bir araçtır." değerlendirmesini yaptı. Omar, 9 Ağustos 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak "Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle güvenlik, enerji, kalkınma ve eğitim alanlarında çeşitli yönlerde gelişme kaydetmiştir." ifadesini kullandı. Her iki ülkeye de verimli bir ilişki sağlayan bu gelişimin devam etmesini umduğunu söyleyen Omar, "Somali, Türkiye'nin bu alanlardaki katkıları için son derece minnettar. Bu güvenlik desteğinin Somali güvenlik sektörünü profesyonelleştireceğine ve bölgede sürdürülebilir bir istikrar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

#3
Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Türkiye'nin 20 binden fazla Somalili askeri personeli eğitmesi yoluyla sağladığı desteğin, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede büyük bir katkı sağladığını söyleyen Omar, şöyle devam etti: "Aden Körfezi'ndeki Eş-Şebab meselesinin çözümü için nihayetinde bir diyalog yoluna başvurulması gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin katkısı kilit öneme sahiptir. Türkiye, Somali'de yurt dışındaki en büyük eğitim merkezine sahiptir ve bu merkez, hem orduda hem de polis teşkilatında görev yapacak Somalili güvenlik güçlerini yetiştirmektedir."

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Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Omar, öncelikleri arasında istihdam yaratılması ve gıda güvenliği alanında yerel üretimin artırılmasının bulunduğunu belirterek "Bu bakımdan, Somali balıkçılık sektörü ile OYAK arasında yakın zamanda imzalanan anlaşma iyi bir örnektir zira bu anlaşma, Somali'deki balıkçılık üretimini artıracaktır." diye konuştu.

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Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Türk şirketlerinin Somali'deki faaliyetlerine değinen Omar, "Gıda üretimi, tarım, imalat ve enerji sektörlerinde daha fazla Türk şirketi görmeyi umuyoruz. Ucuz enerji olmadan imalat sektörü olamaz. Bu nedenle enerji sektöründe, özellikle de Somali'nin hem rüzgar hem de güneş enerjisi alanlarında potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım görmek istiyoruz. Bu nedenle petrol üretim potansiyelinin gerçeğe dönüşmesini umutla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! "Bu konuda sizden iyisi yok" deyip kapımızı çaldılar

Omar, Somali'nin çok önemli bir konumda yer aldığına işaret ederek "Somali, 300 milyondan fazla nüfusa sahip Doğu Afrika topluluğunun bir parçası. Afrika'ya açılan bir kapı niteliğinde. Bu nedenle, Türk yatırımlarının ve teknolojisinin Somali'deki girişimciliğe fayda sağlayacağını umuyorum. Bunların bir araya gelmesinin halklarımıza da fayda sağlayacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

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Yorumlar

insanları bir birine düşüren

amerika israil araplar avrupa ülkeleri ne kadar acı değilmi
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