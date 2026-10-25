O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! “Bu konuda sizden iyisi yok” deyip kapımızı çaldılar

Arabuluculuğun, çatışmaları önlemenin yanı sıra tarafları dinlemenin ve bir çatışmanın etkisini en aza indirmenin yolu olduğunu vurgulayan Omar, "Bu nedenle arabuluculuk, dünyadaki krizleri çözmek için çok önemli bir araçtır." değerlendirmesini yaptı. Omar, 9 Ağustos 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak "Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle güvenlik, enerji, kalkınma ve eğitim alanlarında çeşitli yönlerde gelişme kaydetmiştir." ifadesini kullandı. Her iki ülkeye de verimli bir ilişki sağlayan bu gelişimin devam etmesini umduğunu söyleyen Omar, "Somali, Türkiye'nin bu alanlardaki katkıları için son derece minnettar. Bu güvenlik desteğinin Somali güvenlik sektörünü profesyonelleştireceğine ve bölgede sürdürülebilir bir istikrar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.