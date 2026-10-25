O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! “Bu konuda sizden iyisi yok” deyip kapımızı çaldılar
Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, Türkiye'nin 20 binden fazla Somalili askeri personeli eğitmesi yoluyla sağladığı desteğin, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede büyük bir katkı sağladığını söyledi. Omar, 'Aden Körfezi'ndeki Eş-Şebab meselesinin çözümü için nihayetinde bir diyalog yoluna başvurulması gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin katkısı kilit öneme sahip.' diye konuştu.