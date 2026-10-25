Türk devletlerinin hangilerinde başörtüsü yasağı var? İşte ülke ülke tam liste

Türkmenistan’da dinî faaliyetler ve kamusal yaşam üzerindeki devlet denetimi oldukça sıkı. Ülkede kadınların kıyafetlerine yönelik uygulamalar da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak okullarda başörtüsüne ilişkin ülke çapında geçerli, açık ve güncel bir yasağın kapsamını ortaya koyan yeterli doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Türkmenistan’da bütün okullarda aynı başörtüsü yasağının uygulandığını kesin bir dille söylemek doğru olmaz. Ülkenin genel kıyafet ve din politikaları ile öğrencilerin okul kıyafetlerine ilişkin özel kuralların birbirinden ayrılması gerekiyor.