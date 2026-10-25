Türk devletlerinin hangilerinde başörtüsü yasağı var? İşte ülke ülke tam liste
Türk devletlerinde okullarda başörtüsü ve dini kıyafetlere yönelik uygulanan kurallar yeniden tırmanan tartışmaların odağına yerleşti. Azerbaycan'da üniforma bütünlüğü adı altında başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması infiale yol açarken, Kazakistan ve Özbekistan'ın katı kısıtlamaları da dikkat çekti. Kırgızistan'ın yüzü açık başörtüsüne tanıdığı farklı yaklaşım diğer Türk cumhuriyetlerindeki katı uygulamaları gözler önüne seriyor.