Dünya
8
Yeniakit Publisher
Trump'tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin başka Latin Amerika ülkelerine de yeni askeri müdahalede bulunabileceğini belirtti.

#1
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Venezuela operasyonunun hemen ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Kolombiya’yı doğrudan hedef aldı.

#2
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu sert bir dille eleştirerek, onu ABD'ye kokain gönderen "hasta bir adam" olarak nitelendirdi.

#3
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Ülkede en az üç büyük kokain fabrikasının işletildiğini iddia eden Trump, Petro için "Dikkatli olsa iyi olur" ifadesini kullandı.

#4
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Bir gazetecinin "Kolombiya'ya askeri bir operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği" sorusuna Trump, "Kulağa hoş geliyor" şeklinde yanıt vererek açık kapı bıraktı.

#5
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Trump'ın radarındaki bir diğer ülke ise Meksika. Trump, Meksika hükümetinin kartellerin kontrolü altında olduğunu iddia ediyor.

#6
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un kartellerden "çok korktuğunu" ve ülkeyi aslında onların yönettiğini savundu.

#7
Foto - Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Trump, Sheinbaum'a kartelleri ortadan kaldırmak için defalarca yardım teklif ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek" dedi.

