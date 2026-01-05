Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin başka Latin Amerika ülkelerine de yeni askeri müdahalede bulunabileceğini belirtti.
Sahte ilanlarla 500 kişiyi yaktılar: Yerlikaya’dan dolandırıcılara tokat gibi operasyon! 250 milyonluk vurgunda 25 tutuklama
ABD Başkanı Donald Trump makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin başka Latin Amerika ülkelerine de yeni askeri müdahalede bulunabileceğini belirtti.
Venezuela operasyonunun hemen ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Kolombiya’yı doğrudan hedef aldı.
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu sert bir dille eleştirerek, onu ABD'ye kokain gönderen "hasta bir adam" olarak nitelendirdi.
Ülkede en az üç büyük kokain fabrikasının işletildiğini iddia eden Trump, Petro için "Dikkatli olsa iyi olur" ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin "Kolombiya'ya askeri bir operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği" sorusuna Trump, "Kulağa hoş geliyor" şeklinde yanıt vererek açık kapı bıraktı.
Trump'ın radarındaki bir diğer ülke ise Meksika. Trump, Meksika hükümetinin kartellerin kontrolü altında olduğunu iddia ediyor.
Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un kartellerden "çok korktuğunu" ve ülkeyi aslında onların yönettiğini savundu.
Trump, Sheinbaum'a kartelleri ortadan kaldırmak için defalarca yardım teklif ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23