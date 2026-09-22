Trump'ın yeni Grönland planı sızdı! Rusya’nın cevabı merak ediliyor!

Danimarka, Grönland ve ABD’nin söz konusu anlaşmayı bugün New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın metni kamuoyuna açıklanmazken, Beyaz Saray anlaşmanın "Grönland ile ABD’nin güvenliğini sağlayacağını ve koruyacağını" belirtti. Danimarka ise anlaşmanın Arktik güvenliğini yalnızca ABD ve Danimarka’ya bırakmak yerine NATO’nun gözetimi altına aldığını ifade ediyor. Soğuk Savaş sırasında ABD, Grönland’da 17 askeri tesis ve 10 binden fazla personel bulunduruyordu. Grönland’da bugün sadece Pituffik Uzay Üssü bulunurken, burada yaklaşık 150 ABD askeri personeli görev yapıyor.