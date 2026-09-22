Kuyumuzu kazan İran tamamen köşeye sıkıştı: Tonlarcasını Türkiye'den almaya başladı

Ticaretin denizden karaya kaymasının önemli bir maliyeti de var: mevcut kara altyapısının kısa sürede artan yükü kaldırması gerekiyor. Gürbulak-Bazergan hattında TIR geçişlerinin artması son aylarda kilometrelerce uzayan kuyruklara ve sürücülerin günlerce beklemesine neden oldu. Haziran ayında yalnızca Gürbulak’ta bazı günlerde yüzlerce aracın geçiş için beklediği kaydedildi. Türkiye’nin İran ve Nahçıvan sınırındaki diğer kapılarında da benzer yoğunluk yaşandı. Türkiye ve İran heyetleri 24 Ağustos’ta Gürbulak’ta bir araya gelerek bekleme sürelerinin nedenlerini incelemek için ortak komisyon kurulmasını kararlaştırdı.