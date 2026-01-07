Trump’ın uykularını kaçıran isme karşı apar topar harekete geçiliyor! Sürgüne yollamak için düğmeye bastılar
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu haydutlar gibi kaçıran Trump yönetimi, gözünü şimdi de o siyasetçiye dikti.
ABD'de Trump yönetimi, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'ya, geçiş sürecinde "ABD taleplerine uyum sağlanması ve düzenin korunması" konusunda iş birliği yapmaması halinde Washington'un hedef listesinin üst sıralarında yer alabileceği mesajını iletti.
Haberde, güvenlik güçleri üzerinde etkili olan Cabello'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bir istikrar sağlamak amacıyla kaçırıldığı belirtilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık bazı isimlerle birlikte "geçici yönetici" olarak değerlendirdiği figürlerden biri olduğu öne sürüldü.
Bir kaynak, Trump yönetiminin geçiş döneminde istikrarı korumak için bu isimlere sınırlı süreli rol biçtiğini ifade etti.
ABD'li yetkililerin özellikle Cabello'nun, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile geçmişten gelen rekabeti nedeniyle süreci sabote edebileceğinden endişe duyduğu belirtilirken, yönetimin bir yandan Cabello'yu iş birliğine zorlamaya çalıştığı, diğer yandan da uzun vadede onu güçten uzaklaştırıp sürgüne göndermenin yollarını aradığı aktarıldı.
