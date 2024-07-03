Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme!

Trump’ın avukatları Todd Blanche ve Emil Bove, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde “mutlak dokunulmazlığa” sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar vermesinin ardından söz konusu davada mahkumiyetin bozulması yönünde savunma yapmayı talep etti. Avukatlar, Yargıç Juan Merchan'a gönderdikleri mektupta, savcıların davada Trump'ın başkanken yaptığı sosyal medya paylaşımları ve konuşmaları da dahil olmak üzere resmi eylemlerini içeren kanıtlar sunduklarını savunarak, "Bu resmi eylemlere ilişkin kanıtlar asla jürinin önüne konulmamalıydı" ifadelerini kullandı.