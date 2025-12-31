Haber Merkezi Giriş Tarihi: Trump'ın kirli çamaşırları dökülüyor! Epstein dosyası skandalında yeni perde: 5,2 milyon sayfa belge mercek altında
Küresel fuhuş ağının mimarı Jeffrey Epstein’in gizli kalan dosyaları dünyayı sarsmaya devam ediyor. Trump’ın Epstein yalanları belgelerle çöküyor! Adalet Bakanlığı’nın 5,2 milyon sayfalık dev incelemesi, Trump’ın fuhuş ağı lideri Epstein’in uçağıyla defalarca uçtuğunu kanıtladı. 400 avukat, Trump’ın ve diğer elitlerin "pedofili adası" bağlantılarını tek tek ayıklıyor.