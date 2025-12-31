Trump'ın kirli çamaşırları dökülüyor! Epstein dosyası skandalında yeni perde: 5,2 milyon sayfa belge mercek altında

ABD Adalet Bakanlığının, Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yaklaşık 5,2 milyon sayfalık belgenin incelenmesi için 400 avukat görevlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü. New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasında yer alan belgelerin gözden geçirilmesi için daha fazla avukattan yararlanacak. Bakanlığın Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamasının ardından, yaklaşık 5,2 milyon sayfanın mercek altına alınacağı ortaya atıldı. En az 20 Ocak'a kadar sürmesi beklenen belge inceleme işlemlerinde yer alacak avukat sayısının, yaklaşık 400'e çıkarılmasının hedeflendiği iddia edildi. Bu kapsamda, ulusal güvenlik ve ceza davaları üzerinde çalışan savcıların yanı sıra New York ve Florida'daki savcılık ofislerinde görev yapan savcıların da sürece dahil edileceği öne sürüldü. Bakanlık 25 Aralık'ta Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamıştı.