Trump'ın kirli çamaşırları dökülüyor! Epstein dosyası skandalında yeni perde: 5,2 milyon sayfa belge mercek altında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'ın kirli çamaşırları dökülüyor! Epstein dosyası skandalında yeni perde: 5,2 milyon sayfa belge mercek altında

Küresel fuhuş ağının mimarı Jeffrey Epstein’in gizli kalan dosyaları dünyayı sarsmaya devam ediyor. Trump’ın Epstein yalanları belgelerle çöküyor! Adalet Bakanlığı’nın 5,2 milyon sayfalık dev incelemesi, Trump’ın fuhuş ağı lideri Epstein’in uçağıyla defalarca uçtuğunu kanıtladı. 400 avukat, Trump’ın ve diğer elitlerin "pedofili adası" bağlantılarını tek tek ayıklıyor.

Yıllardır dünya gündeminden düşmeyen ve ucu pek çok siyasetçiye, kraliyet üyesine ve ünlüye uzanan Jeffrey Epstein skandalında "hesaplaşma vakti" yaklaşıyor. ABD Adalet Bakanlığı, davanın karanlık noktalarını aydınlatmak ve sorumluları ortaya çıkarmak için devasa bir operasyon başlattı. Yaklaşık 5,2 milyon sayfalık belgeyi mercek altına alacak olan Bakanlık, süreci yönetmek için 400 avukat görevlendirmeyi planlıyor. Trump cephesi sessizliğini korurken, ortaya çıkan her yeni sayfa yüzyılın en büyük rezilliğinde yeni bir perdeyi aralıyor.

ABD Adalet Bakanlığının, Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yaklaşık 5,2 milyon sayfalık belgenin incelenmesi için 400 avukat görevlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü. New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasında yer alan belgelerin gözden geçirilmesi için daha fazla avukattan yararlanacak. Bakanlığın Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamasının ardından, yaklaşık 5,2 milyon sayfanın mercek altına alınacağı ortaya atıldı. En az 20 Ocak'a kadar sürmesi beklenen belge inceleme işlemlerinde yer alacak avukat sayısının, yaklaşık 400'e çıkarılmasının hedeflendiği iddia edildi. Bu kapsamda, ulusal güvenlik ve ceza davaları üzerinde çalışan savcıların yanı sıra New York ve Florida'daki savcılık ofislerinde görev yapan savcıların da sürece dahil edileceği öne sürüldü. Bakanlık 25 Aralık'ta Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamıştı.

“EPTEİN DOSYALARI ŞEFFAFLIK YASASI” Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı. Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu. Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

JEFFREY EPTEİN OLAYI En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

