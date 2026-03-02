  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump’ın gizli harekat haritası ifşa oldu! Türkiye detayı dikkat çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump’ın gizli harekat haritası ifşa oldu! Türkiye detayı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran operasyonunu yönettiği kriz merkezinden paylaşılan fotoğraflar, askeri planlamaya dair çok konuşulacak bir detayı ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da kurulan durum odasından paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İran'a yönelik saldırıların ilk saatlerinde oluşturulan kriz masasındaki harita, askeri planlamaya dair önemli ipuçları verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump'ın yanında yer aldı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise görüşmeye uzaktan katıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın arkasında görülen haritada İran ve Körfez ülkeleri detaylı şekilde işaretlendi. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki ABD üsleri ile bu üslerden kalkacak uçakların muhtemel saldırı yönleri açıkça gösterildi. Haritada Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin yer almaması ise dikkat çekti.

Bu durum, ABD'nin İran'a yönelik operasyon planlamasında Türkiye'den bir saldırı öngörmediği şeklinde yorumlandı. Trump, Türkiye'nin olası rolüne ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

