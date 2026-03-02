Hindistan kararı Türkiye'nin başına bela olacak

TEKSTİL: Üretim gücü: Hindistan ‘tekstil ülkesi’ olarak anılıyor, önemli bir kapasitesi var. AB’de payı şimdilik düşük olsa da büyük tehdit. Emek yoğun yapı: Hindistan’da işçilik maliyetleri Türkiye’nin çok altında. AB’deki alıcılar, aynı gümrük şartlarında (sıfır vergi) çok daha ucuz olan Hint ürünlerine yönelecek. Hız avantajının erimesi: Türkiye’nin en büyük kozu olan yakınlık ve hızlı teslimat avantajı, maliyet makası yüzde 20-30 seviyelerine çıktığında Avrupalı markalar için ikincil plana düşecek.