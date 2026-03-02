İran’ı vuran ABD’ye büyük şok! Ölümcül bombardıman uçaklarında kriz patlak verdi: Havalanamayabilirler
ABD Hava Kuvvetleri'nin emektar B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarını 2050 yılına kadar hizmette tutmayı hedefleyen motor ve radar modernizasyon programı, maliyet artışları ve takvim gecikmeleriyle sarsılıyor. Ticari Motor Değiştirme Programı kapsamında başlangıç kapasitesinin 2033 yılına kayması, nükleer görevler üstlenen filonun operasyonel planlamasını zora soktu. Yeni Rolls-Royce motorları ve gelişmiş AESA radarlarıyla donatılarak B-52J adını alacak uçakların, bu zorluklara rağmen stratejik caydırıcılığın ana unsuru olması bekleniyor.