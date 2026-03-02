İran’ı vuran ABD’ye büyük şok! Ölümcül bombardıman uçaklarında kriz patlak verdi: Havalanamayabilirler

Bombardıman uçakları ayrıca yapısal modifikasyonlardan geçecek ve modernizasyonun tamamlanmasıyla B-52J olarak adlandırılacak. Modernize edilen uçakların 2050 yılına kadar hizmette kalması hedefleniyor. CERP ve RMP, son yıllarda ciddi gecikmeler yaşadı. Orijinal RMP takvimi uçuş testlerinin 2024’te başlamasını ve radarların 2027’de operasyonel uçaklarda görev yapmasını öngörüyordu. ABD Hava Kuvvetleri, AN/APQ-188 radarlı ilk B-52’yi ancak 2025 Aralık ayında teslim aldı ve başlangıç operasyonel kapasiteye bu on yılın sonunda ulaşmayı planlıyor.