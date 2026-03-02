İran’ı vuran ABD’ye büyük şok! Ölümcül bombardıman uçaklarında kriz patlak verdi: Havalanamayabilirler

  • İSTANBUL
ABD Hava Kuvvetleri'nin emektar B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarını 2050 yılına kadar hizmette tutmayı hedefleyen motor ve radar modernizasyon programı, maliyet artışları ve takvim gecikmeleriyle sarsılıyor. Ticari Motor Değiştirme Programı kapsamında başlangıç kapasitesinin 2033 yılına kayması, nükleer görevler üstlenen filonun operasyonel planlamasını zora soktu. Yeni Rolls-Royce motorları ve gelişmiş AESA radarlarıyla donatılarak B-52J adını alacak uçakların, bu zorluklara rağmen stratejik caydırıcılığın ana unsuru olması bekleniyor.

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki 76 adet B-52H, sekiz adet yeni Rolls-Royce F130 motoru ve AN/APQ-188 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar ile donatılacak. Bu programlar, Ticari Motor Değiştirme Programı (CERP) ve Radar Modernizasyon Programı (RMP) kapsamında yürütülüyor.

Bombardıman uçakları ayrıca yapısal modifikasyonlardan geçecek ve modernizasyonun tamamlanmasıyla B-52J olarak adlandırılacak. Modernize edilen uçakların 2050 yılına kadar hizmette kalması hedefleniyor. CERP ve RMP, son yıllarda ciddi gecikmeler yaşadı. Orijinal RMP takvimi uçuş testlerinin 2024’te başlamasını ve radarların 2027’de operasyonel uçaklarda görev yapmasını öngörüyordu. ABD Hava Kuvvetleri, AN/APQ-188 radarlı ilk B-52’yi ancak 2025 Aralık ayında teslim aldı ve başlangıç operasyonel kapasiteye bu on yılın sonunda ulaşmayı planlıyor.

CERP hâlen uçuş testlerine başlamadı ve başlangıç kapasitesi takvimi 2030’dan en az 2033’e kaydırıldı. Gecikmeler milyonlarca dolar değerinde maliyet artışıyla gerçekleşti. Aralık ayında AN/APQ-188 radarlı ilk B-52 teslim edildi. Teslimat sonrası uçak bir dizi testten geçecek. Boeing, teslimattan önce sistem fonksiyon kontrollerini tamamlamıştı.

CERP kapsamında Rolls-Royce, F130 motorlarının ilk partisini gelecek yıl ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim etmeyi planlıyor. Bombardıman uçakları, yeni çift motorlu podlar ve diğer modifikasyonlara sahip olacak.

Rolls-Royce, geçtiğimiz günlerde F130 motorunun irtifa ve işletilebilirlik testlerini tamamladığını açıklamıştı.

CERP, RMP ve diğer modernizasyon süreci, B-52’lerin önümüzdeki on yıllarda operasyonel geçerliliğini korumasını sağlayacak. AN/APQ-188 AESA radar, yeni hedef tespit ve tanımlama kabiliyetleri, ikincil elektronik harp yetenekleri ve geliştirilmiş durum farkındalığı sunacak. Radarlar eskimiş AN/APQ-166 mekanik taramalı radara göre daha güvenilir ve sürdürülebilir olacak.

Yeni F130 motorları menzil ve performansı artıracak, yakıt verimliliğini yükseltecek ve bakım gereksinimlerini azaltacak. Mevcut Pratt & Whitney TF33 motorlarına kıyasla F130’lar daha modern ve ekonomik olacak. Bu da modernize edilen uçaklar için hava ikmal desteği gereksinimini düşürecek.

