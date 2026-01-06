  • İSTANBUL
Türkiye
11
Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!
Giriş Tarihi:

Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

İzmir'in Urla ilçesinde izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi. Vatandaşlarda çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.

#1
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

#2
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.

#3
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

#4
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.

#5
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Çevrede yaşayan vatandaşlar da geminin bulunduğu alana gelerek duruma tepki gösterdi.

#6
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, gemiyi gördükten sonra ilk olarak jandarmaya bilgi verdiklerini, tüm kurumların da gelip gemi ve bölgede inceleme yaptığını söyledi.

#7
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Gemideki işçilerin gemiyi gece parçaladığını aktaran Direk, "Jandarma tutanak tuttu. Sahil Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm yetkililer geldi. Firma yetkilileri hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Mahallede çiftçilik yapan Mahmut Kiraz da geminin 31 Aralık gecesi geldiğini söyledi.

#9
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Geminin önce açıkta beklediğini daha sonra kıyıya yanaştığını aktaran Kiraz, "Paletli kepçe yardımıyla sahile çektiler. Buraya oksijen tüplerini getirdiler ve gemiyi parçalamaya başladılar. Tam olarak parçalanamadı ama tutanak tutunca bıraktılar. Geminin dörtte bir kısmı neredeyse söküldü." dedi.

#10
Foto - Kaçak gemi sökümüne rekor ceza!

Kiraz, bölgenin doğal sit ve turizm alanı olduğunu, gemi sökümü yapılmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

