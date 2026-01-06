  • İSTANBUL
İbn-i Sina asırlar öncesinden taktiği vermiş: Bir kez sürünce diş ağrısı kesiliyor!
İbn-i Sina asırlar öncesinden taktiği vermiş: Bir kez sürünce diş ağrısı kesiliyor!

Orta Çağ'ın en önemli bilim insanlarından olan İbn-i Sina, dişle ilgili problemlere de şifalı yağlar ve gargara öneriyor.

İbn-i Sina'nın ünlü eseri El-Kanun fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu), yüzyıllar boyunca Avrupa ve İslam dünyasında temel tıp kitabı olarak okutulmuştur. Bu kitapta kalpten diş ağrısına kadar her hastalığa iyi gelen şifalı reçeteler bulunuyor. Peki, İbn-i Sina diş ağrısı için ne öneriyor?

İBN-İ SİNA'NIN DİŞ SAĞLIĞINI KORUMA ÖNERİLERİ Akşam yatmadan önce dişlere gül yağı gibi yağ sürün. Bozuk yemeklerden uzak durun. Kusmadan sakının.

Dişleri kamaştıran şeylerden uzak durun. Sıcak üzerine soğuk veya soğuk üzerine sıcak şeyler almayın. Dişler arasını aşırıya gitmeden temizleyin.

Diş ve diş etlerine zarar veren yiyeceklerden uzak durun. Misvak kullanın.

DİŞ AĞRISI İÇİN SARIMSAĞI PİŞİRİN Pişmiş sarımsaktan yapılan gargara diş ağrılarını giderir.

Yorumlar

Çuvaldız

Dişleriniz ağrımadan düzenli olarak diş hekimine gidin, muayene olun !!!

Çuvaldız

Yine de ağrınız olursa; hekiminizin verdiği ilaçları kullanın!
