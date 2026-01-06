  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolları kapanan köylerdeki anne adayları, "Anne Oteli"nde misafir edilerek güvenli doğum imkanına kavuşuyor.

#1
Foto - Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği dondurucu kış aylarında Hakkari, Şemdinli ve Derecik gibi zorlu bölgelerden gelen gebeler, Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki "Anne Oteli"nde ağırlanıyor. 2016 yılından bu yana "Anne Dostu Hastane" unvanıyla hizmet veren merkez, sadece bölge halkına değil; sınır komşuları İran ve Irak’tan gelen kadınlara da kapılarını açarak hayati bir görev üstleniyor. Doğum öncesi ve sonrası tüm kritik süreçleri uzman gözetiminde geçiren anneler, hem eğitim alıyor hem de güven içinde bebeklerini kucaklarına alıyor.

#2
Foto - Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Bölgedeki halkın yanı sıra İran ve Irak'tan gelen kadınların da tercih ettiği Yüksekova Devlet Hastanesi, sunduğu konaklama ve sağlık imkanlarıyla hayati bir görev üstleniyor. Yüksekova Devlet Hastanesi, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü "Anne Dostu Hastane" vizyonu kapsamında özellikle kış aylarında yolları kapanan köylerden ve çevre ilçelerden gelen gebeler için "Anne Oteli" hizmetini de titizlikle yürütüyor. Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Esendere beldesi gibi ulaşımı zor noktalardan gelen anne adayları, doğum öncesi ve sonrasındaki kritik süreçleri bu merkezde güven içinde geçiriyor.

#3
Foto - Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Hastanede görev yapan Ebe Sare Ulalı, Anne Oteli'nin sağladığı imkanların hem bebek sağlığı hem de anne konforu açısından kritik olduğunu vurguladı. Ulalı, "Anne Otelimiz, bebeği hastanede tedavi gören annelerin emzirme ve bakım sürecini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Özellikle olumsuz hava sebebiyle ve ulaşım zorlukları nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek annelerimize, sosyal hizmet kapsamında güvenli konaklama imkanı sunuyoruz. Burada sadece barınma değil; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlere dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler de veriyoruz" dedi.

#4
Foto - Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Modern tıbbi donanımı ve "Anne Dostu" uygulamalarıyla dikkat çeken hastane, sadece çevre illere değil, sınır komşuları İran ve Irak'tan gelen hastalara da kapılarını açıyor. Sağlık turizmi kapsamında bölgeye gelen yabancı anne adayları, doğum süreçlerini uzman personel gözetiminde ve Anne Oteli konforunda tamamlıyor.

#5
Foto - Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!

Hastanede konaklayan anne adayları, gebelik döneminde karşılaşılan sorunlar ve çocuk sağlığı gibi konularda eğitim programlarına katılarak bilinçli birer ebeveyn olma yolunda destek alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı
Gündem

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, silah bırakma karşıtlığı yapan CHP milletvekili Türkan Elçi'yi adeta yerin dibine soktu...
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Uzmanı uyardı: Sakın domates yemeyin
Sağlık

Uzmanı uyardı: Sakın domates yemeyin

Karbon emisyonu uzmanı ve “How Bad Are Bananas?” kitabının yazarı Mike Berners-Lee, kış aylarında tüketilen bazı taze sebze ve meyvelerin kü..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23