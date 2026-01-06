Kar kış dinlemiyorlar: Anne adaylarına beş yıldızlı şefkat!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolları kapanan köylerdeki anne adayları, "Anne Oteli"nde misafir edilerek güvenli doğum imkanına kavuşuyor.
Ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği dondurucu kış aylarında Hakkari, Şemdinli ve Derecik gibi zorlu bölgelerden gelen gebeler, Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki "Anne Oteli"nde ağırlanıyor. 2016 yılından bu yana "Anne Dostu Hastane" unvanıyla hizmet veren merkez, sadece bölge halkına değil; sınır komşuları İran ve Irak’tan gelen kadınlara da kapılarını açarak hayati bir görev üstleniyor. Doğum öncesi ve sonrası tüm kritik süreçleri uzman gözetiminde geçiren anneler, hem eğitim alıyor hem de güven içinde bebeklerini kucaklarına alıyor.
Bölgedeki halkın yanı sıra İran ve Irak'tan gelen kadınların da tercih ettiği Yüksekova Devlet Hastanesi, sunduğu konaklama ve sağlık imkanlarıyla hayati bir görev üstleniyor. Yüksekova Devlet Hastanesi, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü "Anne Dostu Hastane" vizyonu kapsamında özellikle kış aylarında yolları kapanan köylerden ve çevre ilçelerden gelen gebeler için "Anne Oteli" hizmetini de titizlikle yürütüyor. Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Esendere beldesi gibi ulaşımı zor noktalardan gelen anne adayları, doğum öncesi ve sonrasındaki kritik süreçleri bu merkezde güven içinde geçiriyor.
Hastanede görev yapan Ebe Sare Ulalı, Anne Oteli'nin sağladığı imkanların hem bebek sağlığı hem de anne konforu açısından kritik olduğunu vurguladı. Ulalı, "Anne Otelimiz, bebeği hastanede tedavi gören annelerin emzirme ve bakım sürecini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Özellikle olumsuz hava sebebiyle ve ulaşım zorlukları nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek annelerimize, sosyal hizmet kapsamında güvenli konaklama imkanı sunuyoruz. Burada sadece barınma değil; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlere dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler de veriyoruz" dedi.
Modern tıbbi donanımı ve "Anne Dostu" uygulamalarıyla dikkat çeken hastane, sadece çevre illere değil, sınır komşuları İran ve Irak'tan gelen hastalara da kapılarını açıyor. Sağlık turizmi kapsamında bölgeye gelen yabancı anne adayları, doğum süreçlerini uzman personel gözetiminde ve Anne Oteli konforunda tamamlıyor.
Hastanede konaklayan anne adayları, gebelik döneminde karşılaşılan sorunlar ve çocuk sağlığı gibi konularda eğitim programlarına katılarak bilinçli birer ebeveyn olma yolunda destek alıyor.
