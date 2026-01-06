  • İSTANBUL
Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı haydutça operasyon hakkında detayları anlattı.

Foto - Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

Hegseth, Newport News Tersanesi’nde işçilerle bir araya geldiği etkinlikte Venezuela’ya değindi.

Foto - Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

Savunma Bakanı Hegseth, ABD’nin 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela’ya gerçekleştirilen hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Madoru’nun alıkonulduğu operasyon sırasında 200 ABD askerinin başkent Karakas’a girdiğini ifade etti.

Foto - Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

Hegseth, "3 gece önce Venezuela’nın başkenti Karakas’ın merkezine yaklaşık 200 ABD’linin gittiğini gördük. Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi" ifadelerini kullandı.

Foto - Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

Hegseth, "Karakas şehir merkezinde ABD adaleti tarafından aranan ve hakkında dava açılmış bir kişiyi (Maduro’yu), tek bir ABD’li ölmeden yakaladık ve caydırıcılığı yeniden tesis ettik.

Foto - Eşkıya Amerika'nın kaç askerle Venezuela'ya girdiği belli oldu

Başkan Trump’ın liderliği sayesinde dünya bunu fark ediyor. Amerikan gücünü fark ediyorlar" şeklinde konuştu.

