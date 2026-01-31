  • İSTANBUL
Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

ABD'de Jeffrey Epstein dosyasında yer alan binlerce belge yayınlanırken, ortaya çıkan belgeler ABD Başkanı Donald Trump'ın başını oldukça ağrıtacak türden.

1
#1
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

3.5 MİLYON BELGE YAYINLANDI! ABD Adalet Bakanlığı, adı üst düzey siyasetçiler ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle anılan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin dev bir arşivi kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan belgeler arasında 3,5 milyon sayfa evrak, 180 bin fotoğraf ve 2 bine yakın video yer aldı.

#2
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

TRUMP, MUSK VE BİLL GATES HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM... Yeni yayımlanan e-postalar ise dikkat çekici bir detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre, milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2013 yılında Epstein’e, Karayipler’de bulunan özel adasına ne zaman gidebileceklerini sorduğu yazışmalar ortaya çıktı.

#3
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

BELGELERDE TRUMP HAKKINDA TACİZ SUÇLAMALARI YER ALDI Açıklanan belgelerde Trump'ın bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edildi. Trump ise isminin olduğunu reddediyor, gözler Ghislaine Maxwell'in ifadesine çevrildi.. Bu olaydan aleyhine herhangi bir suçlama veya kanıt şuan için ortaya çıkmadı.

#4
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

İŞTE YAYINLANAN EPSTEİN BELGELERİNDEKİ İDDİALAR!

#5
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

MUSK ADADAKİ PARTİNİN TARİHİNİ SORMUŞ ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı belgelerde, Musk'ın adalara gezi düzenleme talebine yönelik Epstein'ın, "Sizin için her zaman yer var" yanıtı verdiği aktarıldı.

#6
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

BİLL GATES CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK KAPTI Epstein'ın dosyaları, Bill Gates'in Epstein'dan karısı Melinda'ya vermek üzere "antibiyotik" istediğini gösteriyor. Gates, "Rus kızlardan" cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmış.

#7
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

TRUMP DÜN FED ADAYINI AÇIKLADI, BUGÜN ADI EPSTEİN DOSYALARINDA ÇIKTI Trump'ın yeni atadığı Fed Başkanı Kevin Warsh, 2010 yılında düzenlenen "St. Barth's Christmas" etkinliği ile bağlantılı olarak Epstein dosyalarında yer almaktadır.

#8
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

Epstein'in genç bir kızla yan yana olduğu bir görüntüsü de yer aldı.

#9
Foto - Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var?

BELGELERDE MELENİA TRUMP'IN BELGESEL YAPIMCISI DA BULUNUYOR Yeni Melania belgeseli de dahil olmak üzere birçok filmin yönetmeni Brett Ratner, Epstein ve sansürlenmiş kurbanlarla birlikte yeni yayınlanan görüntülerde yer alıyor. / kaynak: haber7

