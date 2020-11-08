2020-11-08 10:50:05 Trump'ı şoke eden hareket!
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları sonrası arabasında görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları sonrası arabasında görüntülendi.
ABD seçimlerini Joe Biden'a kaybettiği belirtilen Donald Trump hüsrana uğramış durumda.
Bir organizasyondan Beyaz Saraya'a dönen Trump'ın ciddi halleri gözlerden kaçmadı.
Trump'ın konvoyu ise Joe Biden destekçileri tarafından protesto ile karşılandı. Biden destekçileri, Trump'a el hareketi çekti.
Dün gece ABD'nin farklı noktalarında Trump lehine protestolar düzenledi.
Kaliforniya'da Kuzey Santa Monica Bulvarı'nda gösteri yapan Trump yanlıları seçim sonuçlarına tepki gösterdi.
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