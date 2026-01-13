Trump'a darbe beklemediği yerden geldi: Grönland'a asker gönderecekler!

TRUMP'IN GRÖNLAND İÇİN RUSYA VE ÇİN UYARISI ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela müdahalesinin ardından yaptığı bir açıklamada Grönland'a değinmişti. Rusya ve Çin'i Venezuela'da istemediğini belirten Trump, "Bu arada, Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’a gitmesini de istemiyoruz. Eğer Grönland’ı biz almazsak Rusya ya da Çin kapı komşunuz olur. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.