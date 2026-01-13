Trump'a darbe beklemediği yerden geldi: Grönland'a asker gönderecekler!
İngiltere'nin ABD'yi caydırmak için Grönland'a asker konuşlandırmayı planladığı öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi başladığından beri zaman zaman dile getirdiği Grönland'a sahip olma arzusu söylemleri, Venezuela müdahalesinden sonra oldukça arttı. Rusya ve Çin'in üzerinde nüfuz edinmesinden endişelenilen Grönland konusunda yeni gelişme İngiltere tarafından geldi.
ÇİN, RUSYA VE ABD'YE KARŞI Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.
ALMAN VE FRANSIZ YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin, Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi. İngiliz ordusunun başlangıç seviyesindeki söz konusu planına da yer verilen haberde, adaya İngiliz askerlerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının da yerleştirilebileceği aktarıldı.
NATO MİSYONU OLACAK Grönland'a İngiliz ordu unsurlarının yerleştirileceği misyonun NATO çatısı altında yapılacak bir çalışma olacağı da belirtilen haberde, bunun Baltık ve Polonya'daki görevlerden ayrı bir faaliyet olacağı bildirildi. Haberde, İngiliz ordu yetkilileri de bu görevin gerçekleşmesi ihtimaline karşı şimdiden hazırlığa geçtiklerini ve Arktik güvenliği için zaten hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.
"STARMER, RUS VE ÇİN TEHDİDİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR" Gazeteye konuşan bazı hükümet yetkilileri de çalışmaları doğrularken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, "(Başbakan) Keir Starmer, Rus ve Çin tehdidini çok ciddiye alıyor ve bir adım atılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ" Bir diğer yetkili ise açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Atlantik'in kuzeyinde artan saldırganlığını durdurmamız ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmemiz gerektiği konusundaki görüşüne katılıyoruz." diye konuştu.
"AVRUPA HAREKETE GEÇMELİ" Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerekse ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinde pasif kalan Avrupa Birliği'nin (AB) artık sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Albares, "Avrupa'nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor." dedi. Albares, "İki farklı hızda olsa da AB'nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya'nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor." ifadesini kullandı.
TRUMP'IN GRÖNLAND İÇİN RUSYA VE ÇİN UYARISI ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela müdahalesinin ardından yaptığı bir açıklamada Grönland'a değinmişti. Rusya ve Çin'i Venezuela'da istemediğini belirten Trump, "Bu arada, Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’a gitmesini de istemiyoruz. Eğer Grönland’ı biz almazsak Rusya ya da Çin kapı komşunuz olur. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
