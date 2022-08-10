  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Trump, yemin altında sorgulanacak

2022-08-10 17:55:59
Trump, yemin altında sorgulanacak

"Emlak Kralı" olarak bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, New York Başsavcılığında yemin altında ifade vereceği duyuruldu.

#1
Foto -

"Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından açıklama yapan Trump, "yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve ABD tarihindeki en büyük cadı avının sürdüğünü" belirtti.

#2
Foto - Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak

Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak "Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" dedi.

#3
Foto - Açıklama, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından geldi.

Açıklama, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından geldi.

#4
Foto - New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı. Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti. Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı. Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz cevaplamıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı. Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti. Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı. Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz cevaplamıştı.

Petrol ve doğal gazın tahtını sallayacak! Türkiye dev projeyi devreye soktu
Gündem

Petrol ve doğal gazın tahtını sallayacak! Türkiye dev projeyi devreye soktu

Küresel enerji krizi, kaynak arayışında nükleeri yeniden gündeme taşıdı. Nükleer enerji, petrol ve doğal gazın tahtını sallamaya aday. Ülkel..
Mehmet Ali Çelebi kararını duyurdu
Gündem

Mehmet Ali Çelebi kararını duyurdu

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden ve AK Parti'ye katılacağı iddia edile..
Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek için harekete geçtiler
Dünya

Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek için harekete geçtiler

Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates gibi dünyaca ünlü milyarderlerin Grönland'daki buzulların erimesiyle bölgede yatırım yapmaya baş..
Araç sahiplerine müjde: İndirim geldi!
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde: İndirim geldi!

Dün; motorinin litre fiyatına 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bekle..
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na Kur Korumalı Mevduat cevabı
Ekonomi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na Kur Korumalı Mevduat cevabı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki g..
Savunma sanayinde büyük müjde! Seri üretimine başlandı
Teknoloji

Savunma sanayinde büyük müjde! Seri üretimine başlandı

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'ın prototipinin testler ve tatbikattaki başarısı sonrası bazı ülkelerden talepler ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23