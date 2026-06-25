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Dünya
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Yeniakit Publisher
Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

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Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından önemli bir açıklama yaptı. Trump, çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi.

#1
Foto - Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

Depremleri "devasa boyutlarda" olarak nitelendiren Trump, ilk gelen bilgilerin endişe verici olduğunu belirterek, "Ciddi sayıda can kaybı var." dedi.

#2
Foto - Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

ABD'nin Venezuela'ya destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Trump, hükümetin tüm kurumlarına hazırlık talimatı verdiğini açıkladı.

#3
Foto - Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

Trump paylaşımında, "ABD yardım etmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas başta olmak üzere birçok bölgede ağır hasara yol açtı.

#5
Foto - Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin ardından yaptığı değerlendirmede ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği tahmininde bulundu. Kurum, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür." açıklamasını yaptı.

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