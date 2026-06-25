Gündeme oturacak gelişme: İki ülke birleşiyor
Avrupa'da dengeleri sarsacak bir gelişme yaşanmak üzere. İki ülke birleşmek için harekete geçti. Gelişme Rusya'nın tepkisine neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa'da dengeleri sarsacak bir gelişme yaşanmak üzere. İki ülke birleşmek için harekete geçti. Gelişme Rusya'nın tepkisine neden oldu.
Romanya Temsilciler Meclisi (alt meclis), Moldova ile birleşmeyi öngören yasa tasarısını "zımni onay" usulüyle kabul ederek, dosyayı karar mercii olan Senato'ya gönderdi. Aşırı sağcı S.O.S. Romanya partisi tarafından hazırlanan tasarı, ülkede uzun süredir tartışılan "ünionizm" fikrini yeniden gündemin merkezine taşıdı.
S.O.S. Romanya'nın sunduğu yasa teklifi, Romanya Parlamentosu'nu, ülkenin Moldova ile birleşmesine yönelik kararı almaya ve hükümeti "acilen ve derhal" Kişinev yönetimiyle müzakerelere başlamaya yetkili kılıyor. Tasarı, aynı zamanda birleşme kararının ABD, NATO, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlara da bildirilmesini öngörüyor.
Temsilciler Meclisi'ndeki oylama, "zımni onay" prosedürüyle gerçekleşti. Bu usulde, yasa teklifi için belirlenen tartışma ve nihai oylama süresi dolduğunda, teklif otomatik olarak kabul edilmiş sayılıyor. Tasarının asıl ve bağlayıcı kararı ise önümüzdeki günlerde Senato tarafından verilecek.
Moldova tarafında ise konuya ilişkin görüşler çeşitlilik gösteriyor. Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi, olası bir referandumda birleşme yönünde oy kullanacağını açıklarken, Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban ise "ülkemizi satmayacağız" diyerek sert bir tepki gösterdi.
Moldova'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 44'ü birleşme referandumunda "evet" oyu vereceğini belirtirken, yüzde 65'i kendisini "Moldovalı", yüzde 15'i ise "etnik Rumen" olarak tanımlıyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise daha önce yaptığı açıklamada, Romanya ile birleşmenin ülkesinin AB üyelik sürecini hızlandırabileceğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, olası bir birleşme senaryosuna karşı Moskova'nın net tavrını ortaya koydu. Zaharova, "Moldova, Romanya'nın bir parçası olursa var olmaktan çıkar" diyerek sert bir uyarıda bulundu. Bu açıklama, Moskova'nın bölgedeki jeopolitik dengelere müdahale etme potansiyelini gözler önüne seriyor.
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