Gündeme oturacak gelişme: İki ülke birleşiyor

Moldova'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 44'ü birleşme referandumunda "evet" oyu vereceğini belirtirken, yüzde 65'i kendisini "Moldovalı", yüzde 15'i ise "etnik Rumen" olarak tanımlıyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise daha önce yaptığı açıklamada, Romanya ile birleşmenin ülkesinin AB üyelik sürecini hızlandırabileceğini ifade etmişti.