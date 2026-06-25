Türkiye'nin yağ devinden kritik karar: Peş peşe satışa çıkarıldı
Sektöründe ihracat şampiyonluğu bulunan köklü zeytinyağı markalarısı Verde Yağ'dan flaş bir hamle geldi. Ünlü yağ markası varlıkları peş peşe satma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sektöründe ihracat şampiyonluğu bulunan köklü zeytinyağı markalarısı Verde Yağ'dan flaş bir hamle geldi. Ünlü yağ markası varlıkları peş peşe satma kararı aldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin en köklü zeytinyağı markalarından olan ve Verde Yağ bünyesinde faaliyet gösteren Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir’in en değerli bölgesi olan liman karşısındaki Umurbey Mahallesi’nde yer alan 15 adet taşınmazını satışa çıkardı.
Şirket, mülkiyeti Vakıfbank’a ait olan taşınmazları, banka ile 2023 tarihinde yapılan Vefa Hakkı Protokolü kapsamında satacak. Satılan gayrimenkulün belirli bir süre içinde ve önceden belirlenmiş bir bedel karşılığında geri satın alınmasını sağlayan protokol kapsamında söz konusu taşınmazlar şirket tarafından üçüncü kişiye satılacak.
Tekliflerin en son 30 Haziran 2026 tarihinde alınacağının belirtildiği satış ilanında, “Bölge yapılaşmaları yeni yapılmakta olan çok katlı lüks binadan ile eski 1-3 katlı müstakil yapılardan oluşmaktadır. Gayrimenkullerin bulunduğu bölge, İzmir Konak ilçesinin sınırları içerisinde, ticari faaliyetin yoğun olduğu bir bölgedir.
Bölgedeki çarpık yapılaşma kaldırılarak yeni semt merkezi haline gelecek olan bölgede yer almaktadır. Bölgedeki teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeden ulaşım Şehitler Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazlar Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’na yaklaşık 500 metre mesafededir” ifadelerine yer verildi.
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