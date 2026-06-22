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Ekonomi
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Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

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Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, yolculardan ek ücret talep eden taksi uygulamasını bir ay içinde başlatılacağını duyurdu.

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Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, göreve geldikten sonra taksi sisteminde kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni taksi çağırma uygulamasının test aşamasında olduğunu ve bir ay içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

#2
Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

"HERHANGİ BİR EK ÜCRET ALINMAYACAK" İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, mevcut taksi uygulamalarının hem yolculardan hem de sürücülerden yüksek komisyonlar aldığını savunarak, yeni uygulamada yolculardan taksimetre ücretinin üzerinde herhangi bir ek ücret alınmayacağını ifade etti.

#3
Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

VERİMLİLİK HEDEFİYLE TRAFİĞE BÜYÜK NEŞTER Sistemin sürdürülebilirliği için sürücülerden düşük oranlı komisyon veya abonelik ücreti tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni uygulamayla İstanbul'daki taksilerin mevcut yüzde 48 seviyesindeki verimliliğinin yüzde 90'a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Dalcı, bunun gerçekleşmesi halinde yılda 62 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanacağını, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük karbon salımının önleneceğini ve trafikte saatte 25 bin aracın eksileceğini dile getirdi.

#4
Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

"YÜZDE 25'LERE VARAN ORANLARDA YÜKSEK KOMİSYONLAR" Dalcı, e-lisansla çalışan bazı uygulamaların yolculardan yüzde 25'lere varan oranlarda yüksek komisyonlar tahsil ettiğini savunarak, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Konunun görüşülmesi amacıyla İBB bünyesinde özel bir alt komisyon toplantısı yapılacağını ifade etti. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ortaya çıkan yüksek komisyonların da taksicilerden değil ödeme aracısı kuruluşlardan kaynaklandığını belirten Dalcı, bazı işlemlerde yüzde 14'e ulaşan kesintilerin Merkez Bankası'nın belirlediği seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu.

#5
Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

KAMERA FİYATLARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞA YARGI FRENSİ İstanbul'da zorunlu hale getirilen taksi içi güvenlik kameralarının fiyatının kısa sürede 23 bin TL'den 62 bin TL'ye yükseldiğini belirten Dalcı, oluşan yaklaşık 750 milyon TL'lik pazar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla şeffaf koruma kabini üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dalcı, testlerin tamamlanmasının ardından sistemin maliyetine esnafa sunulacağını sözlerine ekledi.

#6
Foto - Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

"TAKSİCİLERE ÖZEL BİR VERSİYON" Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi verdiği ÖTV indirimi sözü kapsamında TOGG'un taksicilere özel bir versiyonunun geliştirilmesini talep ettiklerini kaydeden Dalcı, maliyeti düşürülmüş ve batarya kapasitesi artırılmış bir modelle İstanbul'daki taksilerin 4-5 yıl içinde tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

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