Resmen açıkladılar: Taksilere Singapur modeli geliyor!

"YÜZDE 25'LERE VARAN ORANLARDA YÜKSEK KOMİSYONLAR" Dalcı, e-lisansla çalışan bazı uygulamaların yolculardan yüzde 25'lere varan oranlarda yüksek komisyonlar tahsil ettiğini savunarak, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Konunun görüşülmesi amacıyla İBB bünyesinde özel bir alt komisyon toplantısı yapılacağını ifade etti. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ortaya çıkan yüksek komisyonların da taksicilerden değil ödeme aracısı kuruluşlardan kaynaklandığını belirten Dalcı, bazı işlemlerde yüzde 14'e ulaşan kesintilerin Merkez Bankası'nın belirlediği seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu.