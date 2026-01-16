  • İSTANBUL
Dünya
Trump, İran'a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...
Trump, İran'a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

İran'da protestoların 19. gününde ölü sayısı 2 bin 677'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın komşu ülkeye olası bir saldırıdan şu an için vazgeçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Trump'ın saldırı kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu. Haberde, bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolarda 'ölümcül güç' kullanılması halinde ABD'nin müdahale edeceği söylemini çok kez yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman, Washington'ın olası bir saldırısının Orta Doğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmaya yol açacağı endişesiyle, son anda yürütülen diyalog kapsamında Donald Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

Guardian'ın haberine göre, ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

Suudi Arabistan özelinde ise bu temkinli tutum, ABD'nin saldırı düzenlemek için Suudi hava sahasını kullanmasına izin verilmemesiyle sonuçlandı. Görüşmeler sürerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Foto - Trump, İran’a saldırıdan neden vazgeçti? İngilizler dikkat çeken "Türkiye" detayını açıkladı: Çarşamba gecesi...

