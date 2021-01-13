2021-01-13 00:35:23 TRT1'in 'Masumlar Apartmanı' yine bombayı patlattı!
TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisi bombayı patlattı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisi bombayı patlattı.
Payitaht Abdulhamid ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi projeleri ekrana getiren TRT'nin reytingleri altüst dizilerden biri de Masumlar Apartmanı.
TRT1 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Emir Özden gibi oyuncular yer alıyor.
Yılbaşı nedeniyle ara verilen Masumlar Apartmanı bugün yayınlanan 17. bölümü ile yine izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Yapılan araştırmada 2020 yılının ‘En Beğenilen Dizi’ sıralamasında ilk sırayı herkesin kolaylıkla tahmin edeceği TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisi aldı.
Her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi sarsan sahnelerle ekrana gelen Masumlar Apartmanı reytingde de rekor kırarak her zaman olmayan bir başarıya imza attı.
Dizi, reytingde de rekor kırarak reytingde zor elde edilir bir başarı sağlıyor ve 16-17 seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Masumlar Apartmanı dizisi, yüzde 40 oranla ilk sırada yer aldı.
Peki Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümde neler yaşandı?
Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
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